Så hittar du dig motiverad under året

Tillhör du dem som sätter upp nyårslöften, men sedan inte lyckas hålla dem? Du är inte ensam, i USA visar till exempel undersökningar att endast tio procent av de som sätter nyårslöften faktiskt tror att de kan uppnå dem tre månader senare.

Hitta motivation i det nya året

För att motivera dig själv att försöka hålla nyårslöften i år är det därför viktigt att tänka lite utanför boxen. Försök bredda ämnet som du ger dig in på.

Det menar psykologen och författaren av “Beyond Addiction: How Science and Kindness Help People Change, Carrie Wilkens.

“En meny av alternativ är alltid bättre”, säger Wilkens.