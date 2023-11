Så minimerar du en baksmälla

Ett svenskt bolag som förvaltar och investerar i kryptovalutor och blockkedjelösningar har tecknat sitt viktigaste kontrakt hittills. Då världens största reglerade börs för handel med kryptovalutor – Coinbase – börjar marknadsföra Nasdaq First North-listade Hilbert Groups produkter och lösningar till sin globala institutionella kundbas. Detta är ett viktigt genombrott för Hilbert, som valts av Coinbase …

Ät innan och medan du dricker

Enligt experter ska du inte äta efter en natts drickande utan i stället äta innan du börjar dricka och sedan fortsätta småäta under festandet.

“Mat i magen saktar ned magtömningen och kan minska symtomen på baksmälla”, säger Robert Swift, professor i psykiatri och mänskligt beteende vid Brown Universitys Warren Alpert Medical School i Providence, Rhode Island, till CNN.

Han har studerat alkoholmissbruk sedan 1990-talet och förklarar att mat hjälper eftersom det mesta av alkoholen inte absorberas av en tom mage utan via tarmkanalen.

Om någon exempelvis dricker shots på fastande mage späds inte alkoholen ut av magen utan skickas till tarmen mycket snabbt.

”Men om magen innehåller mat finns det magsafter och enzymer som blandar maten och alkoholen och endast små mängder mat passerar in i tarmen. Nu späds alkoholen ut i magen, och endast en liten mängd alkohol absorberas”, säger han till CNN.

Drick alkoholfria drycker

Robert Swift säger vidare att samma princip gäller för vatten och andra icke alkoholhaltiga drycker.

När alkohol blandas med vätska späds den ut så när den hamnar i dina tarmar är den inte lika irriterande och det är mindre troligt att din magslemhinna eller dina tarmar blir inflammerade.

John Brick,har skrivit en bok om baksmälla och publicerat vetenskapliga artiklar om de biologiska beteendeeffekterna av alkohol och andra droger.

Han har varit forskningschef vid Center of Alcohol Studies, Education and Training Division, vid Rutgers University i New Jersey, och säger att det finns en annan fördel med att dricka vatten mellan drinkarna.

“Den primära orsaken till baksmälla är uttorkning och förlust av vätskor, tillsammans med vitaminer och mineraler”, säger han till CNN.

Om du dricker tre och en halv drinkar kan du enligt honom förlora så mycket som en liter vätska under flera timmar.

Kvinnor kan påverkas av uttorkning från alkohol mer än män och kan drabbas av baksmälla från en mindre mängd alkohol.

Robert Swift förklarar att det beror på att män har högre andel vatten i kroppen än kvinnor med samma längd och vikt.

Undvik alkohol med tillsatser

När du dricker alkohol, välj då helst öl, vin eller sprit med få tillsatser. Tillverkare lägger till små mängder kemiska biprodukter för arom och smak.

Dessa kongener tillsätts i små mängder som inte är giftiga, men vissa människor kan vara överkänsliga mot dem.

Mörk sprit och öl tenderar att innehålla fler kongener och är enligt experter mer benägna att orsaka baksmälla, det skriver CNN.

