Pandemi – inget man drömmer om

Det går att säga mycket om pandemin och coronaåren.

En sådan sak är att en sådan pandemi inte är något man drömmer om.

Nu visar det sig att vi inte gjorde det heller.

Bevisen på det finns i ”Viral simulation in dreams: The effect of the COVID-19 pandemic on threatening dreeam content in a Finnish sample of diary dreams”.

Det är en studie av hur vi drömde, genomförd av forskare vid högskolan i Skövde.

Fler mardrömmar? Nja

Tidiga rapporter under 2020 tydde på att människor upplevde fler mardrömmar och negativa drömmar kopplade till pandemin.

De rapporterna byggde på enkätstudier där deltagarna svarade på frågor i efterhand, istället för omedelbart efter att de vaknat upp.

Enligt Katja Valli, professor i kognitiv neurovetenskap i Skövde och en av forskarna bakom den nya studien, är det inte en helt pålitlig metod.

Orsaken till det är den självklara – i efterhand är vi dåliga på att minnas våra drömmar korrekt.