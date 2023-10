Nya rön: Snabbmat lika farligt som alkohol

Stress leder till fetma

Det är givetvis den ohälsosamma snabbmaten med mycket socker och salt som ofta är boven i dramat, och där stressade människor ofta löper störst risk, eftersom de helt enkelt inte har tid att laga ordentlig mat.

Herbert Herzog är huvudförfattare till den nya rapporten och ser sambandet mellan stress och fetma.

“Kronisk stress, i kombination med en kaloririk kost, kan driva på mer och mer matintag samt en preferens för söt, mycket välsmakande mat, och därigenom främja viktökning och fetma.”

Mat är inte tabu

Medan många arbetsplatser har satt upp både alkohol och rökning som mer eller mindre tabubelagda ämnen är det inte så många som höjer på ögonbrynen när det gäller snabbmat, skriver Fortune.

“Om ingen tog in kakor till kontoret skulle jag inte äta kakor under dagen, men eftersom folk tar in kakor så äter jag dem”, säger Susan Jebb, som är akademiker vid University of Oxford, och även ordförande för Food Standards Agency.

Läs även:

Läskjättarnas kamp om att hålla sig på toppen – en leder racet – Dagens PS

Är pumpor framtidens supermat? – Dagens PS