"Missbruket" sociala medier kan få varningstexter

Aktier

Paradox stoppar lansering av nytt spel

Svenska spelutgivaren Paradox ställer in lanseringen av sitt nya spel “Life by you”. Det innebär att resultatet det andra kvartalet i år kommer att belastas med 208 miljoner kronor, skriver bolaget i ett pressmeddelande. “Vi har länge hoppats på ‘Life by you’ och den potential som vi såg men i slutändan är det tydligt att …