226 procent bättre minne – tack vare doft på natten

En uppmärksammad studie från University of California, Irvine, från 2023 visar att personer som exponerades för växlande dofter under sömnen förbättrade sin minneskapacitet med över 200 procent jämfört med en kontrollgrupp.

“Vi utsatte deltagarna för olika dofter medan de sov och under loppet av sex månader uppvisade de en avsevärt förbättrad minneskapacitet – 226 procent bättre än kontrollgruppen,” säger Michael Leon, forskare vid UCI:s Center for the Neurobiology of Learning & Memory, till Dagens PS.

Ros, apelsin och rosmarin – dofterna som användes

Studien omfattade 43 friska personer i åldern 60 till 85. Alla fick en doftspridare och sju olika aromaoljor: ros, apelsin, eukalyptus, citron, pepparmint, rosmarin och lavendel. En grupp fick starka dofter, medan kontrollgruppen fick dofterna i mycket svag koncentration.

Resultaten bekräftar tidigare forskning: det finns nu omkring 20 studier som visar att doftstimulering är bra för hjärnan.

En annan studie från Sydkorea visade att personer med demens som luktade på 40 olika dofter två gånger om dagen förbättrade både minnet och upplevde minskade depressionssymtom.

“Det var en liten studie men den visade väldigt positiva resultat. Dessutom är resultaten i linje med andra utförda studier. Det finns nu cirka 20 studier som visar att doftstimulering på olika sätt är fördelaktigt för hjärnan,” säger Michael Leon.

Forskare menar att dofterna aktiverar hjärnans limbiska system – den del som hanterar känslor och minnen. Genom att regelbundet utsätta sig för starka dofter kan man stärka kopplingar som är viktiga för minnesbildning.

Sommaren är bästa tiden att träna näsan

Vill du testa själv? Sommaren är perfekt – trädgårdar, ängar och parker är fulla av blommor som kan användas för att träna luktsinnet. Här är tre enkla sätt att komma igång:

Skapa en doftträdgård: Plantera växter som lavendel, rosmarin och mynta i trädgården eller på balkongen.

Utforska naturen: Ta promenader och stanna upp för att dofta på blommor och växter. Försök känna igen olika dofter och koppla dem till minnen.

Använd eteriska oljor: Droppa några droppar på en näsduk eller använd en doftspridare hemma – särskilt innan du somnar.

Även om det behövs mer forskning, tyder mycket på att doftterapi kan vara ett enkelt och naturligt sätt att både väcka minnen och skydda hjärnan.

