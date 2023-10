Galna svaret: Så ska du tvätta dina jeans

Superyacht sjönk efter brand

Under tisdagen sjönk den 47 meter långa superyachten Navis One utanför Grekland efter en omfattande brand som totalförstörde yachten. På kvällen den 9 oktober, fattade yachten Navis One eld. Snart kunde den 12 man starka besättningen konstatera att den inte gick att släcka. Besättningen beslutade då att lämna yachten tillsammans med de tio ombordvarande passagerarna. …