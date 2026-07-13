Bedömare tror att det finns goda chanser att ett dinosaurieskelett säljs för uppemot en halv miljard kronor snart. I så fall blir det historiens dyraste.
Dinosaurieskelett säljs på auktion – kan bli världens dyraste
Ett av de mest välbevarade Tyrannosaurus rex-fossilen som hittills hittats går under klubban på Sotheby’s i New York på tisdagen.
Fossilet, som fått namnet Gus, värderas till 30 miljoner dollar.
Men det bedöms kunna säljas för betydligt mer och därmed bli det dyraste dinosauriefossilet någonsin.
Får svårare att konkurrera
Gus upptäcktes i Badlands i den amerikanska delstaten South Dakota och består av 61 procent identifierade ben, vilket gör det till ett av de mest kompletta T. rex-fossilen som hittats, skriver BBC.
Utgrävningen tog tre år och följdes av ytterligare tre år av dokumentation och rekonstruktion.
Det växande intresset från förmögna samlare har samtidigt skapat en konflikt mellan forskarsamhället och den kommersiella fossilmarknaden.
Naturhistoriska museer har allt svårare att konkurrera när priserna stiger kraftigt vid auktioner.
De fem dyraste dinosauriefossilen som sålts har samtliga bytt ägare sedan 2020.
Läs mer: 150 meter långt fynd kan avslöja dinosauriernas hemligheter. Dagens PS
Kan begränsa forskningen
Det nuvarande rekordet innehas av stegosaurusfossilet Apex, som såldes för 44,6 miljoner dollar 2024 – mer än tio gånger det ursprungliga utropspriset.
Forskare varnar för att utvecklingen riskerar att begränsa den vetenskapliga forskningen. Tillgång till originalfossil är avgörande för att kunna studera anatomi, sjukdomar, skador och evolution.
Om fossilen hamnar i privata samlingar kan forskare förlora möjligheten att undersöka dem under lång tid.
Ett ytterligare problem är att ledande vetenskapliga tidskrifter normalt inte accepterar forskning som bygger på fossiler i privata samlingar.
Läs mer: Helveteshäger eller badkruka? Ny jättedinosaurie upptäckt. Dagens PS
Lånar ut sina fossil
Skälet är att andra forskare måste kunna återvända till samma material för att kontrollera resultat och göra nya analyser när kunskapen utvecklas.
Förespråkare för den kommersiella fossilmarknaden menar att privata aktörer räddar värdefulla fynd som annars riskerar att förstöras av erosion eller bli kvar i marken.
Det finns dessutom exempel på privata köpare som lånat ut sina fossil till museer.
Stegosaurusen Apex, som köptes av finansmannen Kenneth Griffin, visas för närvarande på American Museum of Natural History i New York.
Trots det befarar forskare att allt fler unika fossil kommer att hamna utanför den vetenskapliga världen om prisutvecklingen fortsätter.
Läs mer: Bankerna gör jättevinster – tack vare SpaceX. Realtid