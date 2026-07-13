Dinosaurieskelett säljs på auktion – kan bli världens dyraste

Men det bedöms kunna säljas för betydligt mer och därmed bli det dyraste dinosauriefossilet någonsin.

Får svårare att konkurrera

Gus upptäcktes i Badlands i den amerikanska delstaten South Dakota och består av 61 procent identifierade ben, vilket gör det till ett av de mest kompletta T. rex-fossilen som hittats, skriver BBC.

Utgrävningen tog tre år och följdes av ytterligare tre år av dokumentation och rekonstruktion.

Det växande intresset från förmögna samlare har samtidigt skapat en konflikt mellan forskarsamhället och den kommersiella fossilmarknaden.

Naturhistoriska museer har allt svårare att konkurrera när priserna stiger kraftigt vid auktioner.

De fem dyraste dinosauriefossilen som sålts har samtliga bytt ägare sedan 2020.

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