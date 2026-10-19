Nytt lyxtåg ska förändra resandet i Europa – vill konkurrera med flyget

Nya snabbtåg mellan London och Paris

Miljardären Richard Branson vill genom sitt brittiska resebolag Virgin Group ge sig in i konkurrensen genom att rulla ut snabbtåg mellan London och Paris, Bryssel och Amsterdam från år 2030, enligt Condé Nast Traveller.

ANNONS

Bransons bolag har redan beställt tolv snabbtåg från den franska tågtillverkaren Alstom. Tågen ska kunna nå hastigheter på upp till 300 kilometer i timmen.

Planen är att erbjuda upp till 20 tur- och returförbindelser dagligen mellan London och de tre europeiska storstäderna enligt Euronews. Det skulle kunna tillföra närmare 7,5 miljoner nya sittplatser årligen.

Snabbtåg vill konkurrera med flyget i Europa. (Foto: Virgin Group)

Göra resan till en upplevelse

Virgin vill också göra själva tågresan till en upplevelse.

Inredningen ska inspireras av företagets hotellverksamhet, medan restauranger och matservering ska hämta idéer från kryssningsrederiet Virgin Voyages.

Gynnar resenärerna

Biljettpriserna är inte klara än, men Virgin ser helt klart ut att bli en viktig konkurrent till Eurostar – vilket gynnar Europas resenärer med fler tidtabeller och förhoppningsvis lägre biljettpriser.

Richard Branson vill vidare göra tågresan till en skön upplevelse, det ska kännas lyxigt och avkopplande på samma gång.

ANNONS

Det ska finnas sociala utrymmen ombord där passagerarna kan arbeta, koppla av eller umgås, med inspiration från Virgin Atlantics exklusiva flygplatslounger.

Dessutom ska det gå att samla bonuspoäng genom lojalitetsprogrammet Virgin Red.

Virgin Group har tidigare drivit tåglinjer i Storbritannien, mellan bland annat London och Birmingham. Nu är det alltså snart dags igen.

”Det är dags att sätta stopp för detta 30-åriga monopol och tillföra lite ’Virgin-magi’ på rutten över Engelska kanalen. Virgin har lång erfarenhet av att leverera prisbelönta tågtjänster, och precis som vi tidigare framgångsrikt har utmanat etablerade aktörer inom flyg, kryssningar och järnväg, är vi redo att göra det igen”, uppger Richard Branson i ett uttalande.

”Vi kommer att skaka om trafiken över Engelska kanalen i grunden och ge konsumenterna det val de förtjänar.”

Läs även:

Golf under midnattssolen – här är Europas mest underskattade banor. Dagens PS

Här ersätts flygen av tåg. Dagens PS