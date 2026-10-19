Nu utmanar Richard Bransons Virgin Group med nya snabbtåg mellan London och Europas storstäder. Satsningen är ett viktigt steg mot ett Europa där tåget blir ett allt attraktivare alternativ till flyget.
Nytt lyxtåg ska förändra resandet i Europa – vill konkurrera med flyget
Utvecklingen av tåg går snabbt framåt runt om i Europa. Ett exempel är Spanien som satsar på höghastighetståg som ska kunna köra 350 kilometer i timmen.
I Frankrike har höghastighetståget TGV redan revolutionerat resandet i Europa.
Resor med tåg har fått ett uppsving i många länder. Resenärer vill ta sin tid, utan stress, att upptäcka landskapet de åker igenom. Tåg är ofta billigare än flyg, särskilt sedan flygbränslet på sistone har fått flygbiljetterna att snabbt stiga i pris.
I Italien är det dessutom ett säkert sätt att undvika stillastående bilköer, särkilt under de hektiska sommarmånaderna.
Tåg är inne
Att resa med tåg mellan Europas storstäder har länge varit ett attraktivt alternativ för den som vill undvika flygplatser, säkerhetskontroller och långa transporter till och från stadskärnorna.
Men mellan London och det europeiska fastlandet har resenärerna haft ett begränsat utbud. Sedan Kanaltunneln öppnade för persontrafik 1994 har Eurostar varit ensam operatör på de internationella passagerartågen genom tunneln.
Nu kan det ändras inom några år.
Nya snabbtåg mellan London och Paris
Miljardären Richard Branson vill genom sitt brittiska resebolag Virgin Group ge sig in i konkurrensen genom att rulla ut snabbtåg mellan London och Paris, Bryssel och Amsterdam från år 2030, enligt Condé Nast Traveller.
Bransons bolag har redan beställt tolv snabbtåg från den franska tågtillverkaren Alstom. Tågen ska kunna nå hastigheter på upp till 300 kilometer i timmen.
Planen är att erbjuda upp till 20 tur- och returförbindelser dagligen mellan London och de tre europeiska storstäderna enligt Euronews. Det skulle kunna tillföra närmare 7,5 miljoner nya sittplatser årligen.
Göra resan till en upplevelse
Virgin vill också göra själva tågresan till en upplevelse.
Inredningen ska inspireras av företagets hotellverksamhet, medan restauranger och matservering ska hämta idéer från kryssningsrederiet Virgin Voyages.
Gynnar resenärerna
Biljettpriserna är inte klara än, men Virgin ser helt klart ut att bli en viktig konkurrent till Eurostar – vilket gynnar Europas resenärer med fler tidtabeller och förhoppningsvis lägre biljettpriser.
Richard Branson vill vidare göra tågresan till en skön upplevelse, det ska kännas lyxigt och avkopplande på samma gång.
Det ska finnas sociala utrymmen ombord där passagerarna kan arbeta, koppla av eller umgås, med inspiration från Virgin Atlantics exklusiva flygplatslounger.
Dessutom ska det gå att samla bonuspoäng genom lojalitetsprogrammet Virgin Red.
Virgin Group har tidigare drivit tåglinjer i Storbritannien, mellan bland annat London och Birmingham. Nu är det alltså snart dags igen.
”Det är dags att sätta stopp för detta 30-åriga monopol och tillföra lite ’Virgin-magi’ på rutten över Engelska kanalen. Virgin har lång erfarenhet av att leverera prisbelönta tågtjänster, och precis som vi tidigare framgångsrikt har utmanat etablerade aktörer inom flyg, kryssningar och järnväg, är vi redo att göra det igen”, uppger Richard Branson i ett uttalande.
”Vi kommer att skaka om trafiken över Engelska kanalen i grunden och ge konsumenterna det val de förtjänar.”
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