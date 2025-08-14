Sydamerikas mest avlägsna resmål – ingen mobiltäckning

I Argentinas senaste miljöprojekt, Patagonia Azul som ligger längs Atlantens södra kust kommer besökare numera mötas av stora kolonier av sjölejon och pingviner, medan valar har blivit en vanlig syn i havet.

Djurarter som bara för hundra år sedan jagades hårt, men numera enbart jagas av besökarnas kameralinser.

Sydamerikas mest avlägsna resmål

Det är miljöorganisationer som Rewilding Argentina som står bakom förvildningsprocessen av landets senaste naturpark som ligger i Chubutprovinsen, berättar BBC.

Patagonia Azul är med sina runt 60 öar utanför kustlinjen ett av Sydamerikas “hot spots” för biologisk mångfald, och även på land kan man med en gnutta tur få se stora däggdjur som guanacos och pumor.

Besökaren kommer nära naturen, eftersom parken ligger så avlägset att mobilsignalerna till stor del inte fungerar.

I naturparken kan man sedan välja mellan aktiviteter som simning, snorkling, vandring, hästridning och trekking.