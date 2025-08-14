Glöm mobilen, den funkar inte ändå. I Patagonia Azul, Sydamerikas mest avlägsna resmål, är det naturen som står i fokus oavsett.
Sydamerikas mest avlägsna resmål – ingen mobiltäckning
I Argentinas senaste miljöprojekt, Patagonia Azul som ligger längs Atlantens södra kust kommer besökare numera mötas av stora kolonier av sjölejon och pingviner, medan valar har blivit en vanlig syn i havet.
Djurarter som bara för hundra år sedan jagades hårt, men numera enbart jagas av besökarnas kameralinser.
Sydamerikas mest avlägsna resmål
Det är miljöorganisationer som Rewilding Argentina som står bakom förvildningsprocessen av landets senaste naturpark som ligger i Chubutprovinsen, berättar BBC.
Patagonia Azul är med sina runt 60 öar utanför kustlinjen ett av Sydamerikas “hot spots” för biologisk mångfald, och även på land kan man med en gnutta tur få se stora däggdjur som guanacos och pumor.
Besökaren kommer nära naturen, eftersom parken ligger så avlägset att mobilsignalerna till stor del inte fungerar.
I naturparken kan man sedan välja mellan aktiviteter som simning, snorkling, vandring, hästridning och trekking.
Hotell eller tält
Parken är öppen mellan oktober och april där besökaren kan ta del av exklusiva hotell eller välja ett mer spartanskt boende som sitt eget tält.
Den som vill ta sig till Patagonia Azul får räkna med att det tar ett tag, då parken ligger runt tre timmar med bil från närmaste flygplats i staden Comodoro Rivadavia.
Det är dock värt besväret berättar besökare som har tagit sig dit.
Gästvänligheten bland lokalbefolkningen är något alldeles speciellt, precis som känslan att simma öga-mot-öga med delfiner och valar längs kustlinjen.
Patagonia Azul är ett projekt som inkluderar både människor, djur och natur.
Hållbarhet i längden
På det sättet blir det hållbart i längden, och inte bara en nationalpark som stängs av för mänsklig påverkan. Lokalbefolkningen får precis som tidigare ha tillgång till havet för fiske, som sedan gynnar turismen.
En kock som är uppvuxen i området är Carola Puracchio som numera lagar mat till besökare som hittar hit.
“Människor har länge sett denna del av Patagonien som ogästvänlig och svår, med långa avstånd, men det här är platser fulla av liv, glädje, upptäckter och saker värda att skydda.”
Att hållbart ta vara på havets rikedom är ett sätt att skydda naturen lång tid framöver menar hon.
“Jag har alltid hämtat maten från havet”, säger hon.
“Jag växte upp på det här sättet, samlade och åt det havet gav oss.”
