De mest ovanliga (sötaste) namnen i Sverige just nu

Svenska namn som får folk att höja på ögonbrynen

Vi bad ChatGPT gräva i släktträden och ta fram de mest sällsynta namnen. Resultatet blev en lista som skulle göra vilken namnforskare som helst knäsvag. Här är några riktiga rariteter:

Pojknamn

Algotinus

Sixtenor

Folkevald

Timoteus

Hilbert

Börjeon

Absalon (jo, vi har också en)

Ejnarsson (som förnamn)

Yngwel

Kornelius

Flicknamn

Hillevianda

Ragnfrid

Selmodina

Törnrosa (ja, föräldrarna var bokstavliga)

Hilma (på väg tillbaka men fortfarande ovanligt)

Gudlög

Svearika

Ottiliana

Dagnyssa

Konsuela (import, men folkbokförd i Borlänge)

Ragnfrid – perfekt om man vill bli vikingahövding eller rektor. (Foto: Canva)

Namn som inte kommer tillbaka

Namnexperter i Norden brukar säga att vissa namn aldrig får en renässans. Det gäller även här. Hege i Oslo konstaterade att hennes eget namn är chanslöst. I Sverige gäller samma sak för Birger, Margareta och Görel. Frågan är om någon förälder på Söder någonsin kommer våga kalla sin dotter för Görel när alla andra heter Alva eller Sigrid.

Slutsatsen

Namnet på barnet säger lika mycket om föräldrarna som om ungen. Vill man vara säker på att sticka ut kan man alltid öppna SCB:s lista över förnamn som bara en person i hela Sverige bär. Där hittar man guldkorn som Jazzmin, Tromb och till och med Sverige. Lycka till i namnlotteriet.

Perfect Weekend Guide: 5 riktigt udda svenska namn

Tromb – ja, som väderfenomenet.

– ja, som väderfenomenet. Bönhas – registrerat i början av 1900-talet.

– registrerat i början av 1900-talet. Glitter – ett barn som redan från start fick höga förväntningar.

– ett barn som redan från start fick höga förväntningar. Sverige – jo, någon är faktiskt döpt till vårt land.

– jo, någon är faktiskt döpt till vårt land. Brunte – från början en häst, men även godkänt som människonamn.

Sverige – ja, han heter som hela landet. Passkontrollen älskar honom. (Foto: Canva)

Sveriges mest ovanliga namn

Ovanliga flicknamn

Glitter Törnrosa Bönhas (ja, även flicka) Svearika Ottiliana Dagnyssa Selmodina Gudlög Hillevianda Konsuela Brunte (en flicka i Skåne, enligt folkbokföringen) Gnista Smaragda Ismeralda (variant på Esmeralda) Melusina Ragnfrid Stjärna Solbritt Hjärtat Måna-Lisa

Absalon – ett namn som är mer medeltida än Game of Thrones. (Foto: Canva)

Ovanliga pojknamn

Tromb Jazzmin (pojke – stavat exakt så) Bönhas (jo, även här) Sverige Folkevald Kornelius Algotinus Hilbert Yngwel Absalon Timoteus Börjeon Sixtenor Brunte Styrbjörn Solvarm Gryning Alvarito Vigelius Rodius

