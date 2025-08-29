Dagensps.se
Weekend

De mest ovanliga (sötaste) namnen i Sverige just nu

Glitter på dagis – det är inte pyssel, det är närvarolistan. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

Att välja namn till sitt barn är som att välja vin på Systembolaget. Man vill gärna vara originell, men risken är stor att man går hem med något som redan är slutsålt eller som smakar gammal kork.

När morfar heter Göte och farmor vill ha en liten Svea

Namnet på en nyfödd kan skapa större släktkonflikter än ett arvsskifte. Farfar vill se sitt eget namn gå vidare, medan mormor har svurit att barnbarnet aldrig ska heta som hennes ex från dansbanan i Ljusdal. Och mitt i detta står två nyblivna föräldrar som egentligen bara vill att bebisen ska få ett namn som funkar både på förskolan i Bagarmossen och i Silicon Valley.

Enligt SCB går namn i cykler. Just nu är gamla klassiker som Astrid och Tage tillbaka i topp, men vissa namn lär aldrig göra comeback. När hörde du senast någon ropa efter lilla Solveig på Nytorget.

Ottiliana – namnet som tar längre tid att säga än att föda fram barnet. (Foto: Canva)
Svenska namn som får folk att höja på ögonbrynen

Vi bad ChatGPT gräva i släktträden och ta fram de mest sällsynta namnen. Resultatet blev en lista som skulle göra vilken namnforskare som helst knäsvag. Här är några riktiga rariteter:

Pojknamn

  • Algotinus
  • Sixtenor
  • Folkevald
  • Timoteus
  • Hilbert
  • Börjeon
  • Absalon (jo, vi har också en)
  • Ejnarsson (som förnamn)
  • Yngwel
  • Kornelius

Flicknamn

  • Hillevianda
  • Ragnfrid
  • Selmodina
  • Törnrosa (ja, föräldrarna var bokstavliga)
  • Hilma (på väg tillbaka men fortfarande ovanligt)
  • Gudlög
  • Svearika
  • Ottiliana
  • Dagnyssa
  • Konsuela (import, men folkbokförd i Borlänge)
Ragnfrid – perfekt om man vill bli vikingahövding eller rektor. (Foto: Canva)

Namn som inte kommer tillbaka

Namnexperter i Norden brukar säga att vissa namn aldrig får en renässans. Det gäller även här. Hege i Oslo konstaterade att hennes eget namn är chanslöst. I Sverige gäller samma sak för Birger, Margareta och Görel. Frågan är om någon förälder på Söder någonsin kommer våga kalla sin dotter för Görel när alla andra heter Alva eller Sigrid.

Slutsatsen

Namnet på barnet säger lika mycket om föräldrarna som om ungen. Vill man vara säker på att sticka ut kan man alltid öppna SCB:s lista över förnamn som bara en person i hela Sverige bär. Där hittar man guldkorn som Jazzmin, Tromb och till och med Sverige. Lycka till i namnlotteriet.

Perfect Weekend Guide: 5 riktigt udda svenska namn

  • Tromb – ja, som väderfenomenet.
  • Bönhas – registrerat i början av 1900-talet.
  • Glitter – ett barn som redan från start fick höga förväntningar.
  • Sverige – jo, någon är faktiskt döpt till vårt land.
  • Brunte – från början en häst, men även godkänt som människonamn.
Sverige – ja, han heter som hela landet. Passkontrollen älskar honom. (Foto: Canva)

Sveriges mest ovanliga namn

Ovanliga flicknamn

  1. Glitter
  2. Törnrosa
  3. Bönhas (ja, även flicka)
  4. Svearika
  5. Ottiliana
  6. Dagnyssa
  7. Selmodina
  8. Gudlög
  9. Hillevianda
  10. Konsuela
  11. Brunte (en flicka i Skåne, enligt folkbokföringen)
  12. Gnista
  13. Smaragda
  14. Ismeralda (variant på Esmeralda)
  15. Melusina
  16. Ragnfrid
  17. Stjärna
  18. Solbritt
  19. Hjärtat
  20. Måna-Lisa
Absalon – ett namn som är mer medeltida än Game of Thrones. (Foto: Canva)

Ovanliga pojknamn

  1. Tromb
  2. Jazzmin (pojke – stavat exakt så)
  3. Bönhas (jo, även här)
  4. Sverige
  5. Folkevald
  6. Kornelius
  7. Algotinus
  8. Hilbert
  9. Yngwel
  10. Absalon
  11. Timoteus
  12. Börjeon
  13. Sixtenor
  14. Brunte
  15. Styrbjörn
  16. Solvarm
  17. Gryning
  18. Alvarito
  19. Vigelius
  20. Rodius

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

