Det finns villor, det finns herrgårdar och så finns det fastigheter som denna extraordinära slottsliknande villa i nationalromantisk stil. Nu söker Villa Backa ny ägare.
Extraordinära Villa Backa anno 1907 söker ny ägare
Hos mäklaren beskrivs Villa Backa 1 i Höör som ett storslaget boende i en klass för sig. Totalarean om cirka 1 000 kvm är fördelat på fyra våningsplan och sidobyggnader och huset omges av en parklik trädgård.
Jorden runt – snart på 95 minuter
Snabb, snabbare, snabbast. Nu går utvecklingen i flyg- och rymdvärlden snabbt – och ny teknik målar upp hisnande perspektiv i en snar framtid. När Jules Verne 1872-1873 skrev vad som skulle bli klassikern ”Jorden runt på 80 dagar”, handlade det om att i litterär form – via den brittiske gentlemannen Phileas Fogg och hans franske …
Hos mäklaren beskrivs Villa Backa 1 i Höör som ett storslaget boende i en klass för sig. Totalarean om cirka 1 000 kvm är fördelat på fyra våningsplan och sidobyggnader och huset omges av en parklik trädgård.
Att detta boende erbjuder en unik kombination av elegans, komfort och historisk karaktär är det minsta man kan säga.
En villa med slottsambitioner
Villa Backa är vad som händer när en byggmästare för drygt hundra år sedan fick för sig att skapa sitt eget lilla slott. Resultatet är en byggnad som i dag lockar både arkitekturintresserade och de som gillar att imponera på middagsgäster.
Modern lyx i historiska väggar
Att bo i ett hus från 1907 kan låta som ett projekt. Men här finns bergvärme, spa-inspirerade badrum och garage byggt år 2000. Med andra ord: du får känslan av historiens vingslag, men med modern komfort.
Det finns dessutom plats nog för både barn, gäster och den där svärmor som alltid stannar lite för länge. 19 rum gör att du kan leva ut alla drömmar – bibliotek, vinkällare, hemmakontor eller varför inte ett eget litet galleri?
En trädgård för både picknick och poesi
Tomten är på drygt 4 400 kvadratmeter och rymmer både rhododendronbuskar och stora lövträd.
Perfekt för sommarfester, yogaretreats eller för att bara sitta under ett träd och känna sig som en skånsk Tolstoj. Och ja, det finns gott om plats att parkera – även om du skulle vilja rulla in en mindre bilsamling.
Skåne när det är som bäst
Villa Backa ligger i Höör, tjugo minuter från Lund. Härifrån tar du dig snabbt till Malmö eller Köpenhamn, men du kan också stanna hemma och njuta av stillheten.
Det är lite som att ha en pied-à-terre i Paris, men i stället för Seine har du en spegeldamm med perfekt Instagram-potential.
Vem köper Villa Backa?
Frågan är inte om huset är rätt – det är snarare om du är rätt för huset. Villa Backa är inget minimalistiskt radhus. Det är ett hem för den som uppskattar historia, stil och möjligheten att kunna säga “välkommen till mitt slott” utan att överdriva.
Fakta Perfect Weekend
- Byggår: 1907
- Yta: ca 1 000 kvm fördelat på fyra plan
- Rum: 19
- Tomt: 4 462 kvm
- Pris: 17,5 miljoner kronor (eller bud)
- Läge: Höör Väster, Mellanskåne, ca 20 minuter från Lund
- Extra: Spa-badrum, bergvärme, arkitektritat garage från 2000, generösa sällskapsytor
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
