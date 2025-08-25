Extraordinära Villa Backa anno 1907 söker ny ägare

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Modern lyx i historiska väggar

Att bo i ett hus från 1907 kan låta som ett projekt. Men här finns bergvärme, spa-inspirerade badrum och garage byggt år 2000. Med andra ord: du får känslan av historiens vingslag, men med modern komfort.

Det finns dessutom plats nog för både barn, gäster och den där svärmor som alltid stannar lite för länge. 19 rum gör att du kan leva ut alla drömmar – bibliotek, vinkällare, hemmakontor eller varför inte ett eget litet galleri?

I Villa Backa finns rum för alla drömmar. Foto: Skeppsholmen Sotheby’s International Realty

En trädgård för både picknick och poesi

Tomten är på drygt 4 400 kvadratmeter och rymmer både rhododendronbuskar och stora lövträd.

Tjugo minuter från centrala Lund hittar man denna oas. Foto: Skeppsholmen Sotheby’s International Realty

Perfekt för sommarfester, yogaretreats eller för att bara sitta under ett träd och känna sig som en skånsk Tolstoj. Och ja, det finns gott om plats att parkera – även om du skulle vilja rulla in en mindre bilsamling.

Skåne när det är som bäst

Villa Backa ligger i Höör, tjugo minuter från Lund. Härifrån tar du dig snabbt till Malmö eller Köpenhamn, men du kan också stanna hemma och njuta av stillheten.

Dammen ligger spegelblank framför Villa Backa. Foto: Skeppsholmen Sotheby’s International Realty

Det är lite som att ha en pied-à-terre i Paris, men i stället för Seine har du en spegeldamm med perfekt Instagram-potential.

Vem köper Villa Backa?

Frågan är inte om huset är rätt – det är snarare om du är rätt för huset. Villa Backa är inget minimalistiskt radhus. Det är ett hem för den som uppskattar historia, stil och möjligheten att kunna säga “välkommen till mitt slott” utan att överdriva.

Fakta Perfect Weekend

Byggår: 1907

1907 Yta: ca 1 000 kvm fördelat på fyra plan

ca 1 000 kvm fördelat på fyra plan Rum: 19

19 Tomt: 4 462 kvm

4 462 kvm Pris: 17,5 miljoner kronor (eller bud)

17,5 miljoner kronor (eller bud) Läge: Höör Väster, Mellanskåne, ca 20 minuter från Lund

Höör Väster, Mellanskåne, ca 20 minuter från Lund Extra: Spa-badrum, bergvärme, arkitektritat garage från 2000, generösa sällskapsytor

