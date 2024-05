Beatles-gitarr såld för rekordsumma

Det hela handlar om en 12-strängad gitarr som spelades av Beatlesmedlemmarna John Lennon och George Harrison.

Nu har den sålts på auktion för otroliga 2,9 miljoner dollar.

Gitarren troddes ha varit förlorad i nästan sex decennier innan den återupptäcktes.

Använd i ikoniska låtar

Denna akustiska Framus “Hootenanny” användes av Beatles år 1965 i inspelningar och framträdanden av klassiska låtar som “Help!”, “You’ve Got To Hide Your Love Away” och “It’s Only Love”.

Det tidigare rekordet hölls av en 1962 Gibson J-160E, som också spelades av Lennon, och som såldes för 2,4 miljoner dollar år 2015.

Men nu har alltså Hootenanny tagit ledningen.

Gitarren syns på flera gamla Beatles-foton (Foto: Julien’s Auctions)