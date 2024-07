Camping når rekord i sommar – och priserna rusar upp

70 år och fortfarande bäst solo

Buddy Holly gav den en succé. Keith Richards och Jimi Hendrix tog vid. Sedan kom Dire Straits och Arctic Monkeys. Nu fyller legendaren 70. Du kan ta Deep Purples ”Smoke on the Water”, Pink Floyds ”Another Brick in the Wall”, Dire Straits ”Sultans of Swing”. Eller” Killing in the Name” med Rage against the Machine. …