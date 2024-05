Walgreens – en svensk historia

Klassiker

Nu kan du äntligen höra mystiska hiphop-skivan

Tio år efter att Wu-Tang Clan släppte en skiva i ett enda fysiskt exemplar kan hiphop-älskare ta del av det. Allt som krävs är att du reser över halva jordklotet. I sex år, och under stort hemlighetsmakeri, spelade amerikanska hiphop-giganterna Wu-Tang Clan in sitt mytomspunna album “Once Upon a Time in Shaolin”. En enda fysisk …