Jagarkatastrofen i Horsfjärden - fortfarande en gåta

Det som hände den 17 september 1941, vid ön Märsgarn i Horsfjärden söder om Stockholm, är fortfarande ett mycket känsligt kapitel i Sveriges historia under andra världskriget.

De som var med, undrade under resten av sina liv, vad som egentligen hände. Vi som bara har läst om det, får inte heller några svar.

Flottans mest centrala vatten

Horsfjärden är jämte fjärdarna utanför Karlskrona, flottans mest centrala vatten. På öarna Märsgarn och Vitsgarn i fjärden har det sedan urminnes tider pågått militär marin verksamhet.

Under andra världskriget var det vanligt att stora enheter ur flottan agerade eller låg förtida vid öarna.

Så var det också denna morgon.

Explosionen hördes långt. På Berga Slott, tvärs över fjärden, skakade huset rejält. Den svarta rökpelaren syntes in till Stockholm. (Foto: Digitaltmuseum)

Det var på förmiddagen. Kungliga Flottans 1:a Jagardivision, bortsett från jagaren Stockholm, låg förtöjd vid jagarbryggan på ön Märsgarn.

Längst in vid kaj låg jagaren Klas Uggla följd av Klas Horn och Göteborg. Den saknade jagaren Stockholm var i sin tur på väg in över Mysingen, och beräknades komma in och förtöja på Märsgarn vid 10-tiden.