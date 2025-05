Ålandsbåt till salu – en unik chans

För den som drömmer om salta vindar och historiens vingslag erbjuds nu ett sällsynt tillfälle. Den färgstarke entreprenören Leif Karlsson, tidigare känd som Leif-Ivan Karlsson, har lagt ut den anrika Ålandsbåten Baltic Star, tidigare känd som S/S Birger Jarl, till försäljning på Blocket för tio miljoner kronor.

“Det behövs bara lite kärlek”, säger Karlsson om fartyget som bär på en rik historia.

Leif-Ivan Karlsson säljer nu sin Ålandsbåt och hoppas på att något vill ta sig an projektet. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Med sina 210 hotellrum och fem barer och restauranger ser Karlsson potentialen i fartyget som ett unikt boende eller en spännande restaurangverksamhet. Han beskriver priset som ett “klipp” men understryker att det krävs en driven entreprenör för att affären ska bli framgångsrik.

Tre spekulanter har redan visat intresse sedan annonsen publicerades, och Karlsson hoppas innerligt att fartyget ska återvända till Åland, där hon en gång var en välbekant syn i Mariehamns hamn.

M/S Birger Jarl, nu till salu på Blocket. (Foto: Hans Lindqvist Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

Från stolthet på Östersjön till Blocket-annons

M/S Baltic Star, sjösatt 1953 under namnet S/S Birger Jarl, är mer än bara en båt – hon är ett levande monument över svensk och åländsk sjöfartshistoria. Byggd på Finnboda varv i Nacka var hon ett av de så kallade “Olympiafartygen”, tänkta att modernisera färjetrafiken inför OS i Helsingfors 1952. Under sina första decennier trafikerade hon flitigt rutterna mellan Stockholm och Helsingfors under somrarna, samt Stockholm-Mariehamn-Åbo under vintrarna, med Rederi AB Svea som stolt ägare.

År 1979 inleddes en ny era när hon sattes in i Ånedinlinjens trafik mellan Stockholm och Mariehamn, en linje hon troget betjänade fram till 2013 då trafiken upphörde. Därefter har fartyget haft en brokig tillvaro, bland annat som vandrarhem i Stockholm och en uppmärksammad flytt till Lunde hamn i Kramfors utan fullständiga fartygscertifikat.

Trots rykten om skrotning har Leif Karlsson nu bestämt sig för att sälja detta unika fartyg i hopp om att någon ska ta sig an utmaningen att återställa hennes forna glans. Om ingen köpare dyker upp har Karlsson en plan B: att låta måla om henne, och en tid på varv är redan bokad.