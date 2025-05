Dödlig olycka när fartyg kraschade in i Brooklyn Bridge – kunde undvikas

Hängde i boomarna

Bron har en maximal frihöjd på 41 meter och många besättningsmän fick hänga i boomar och segel för att försöka rädda sig själva när masterna bröts.

Två besättningsmän dog dock och ytterligare 17 är skadade, några av dem allvarligt, berättar New York Post.

Besättningen bestod av sammanlagt 277 personer, där de flesta dock klarade sig oskadda enligt Yle.

Stoppet i New York var bara det tredje på Cuauhtémocs åtta månader långa världsomsegling, som ska ge kadetterna möjlighet att förbättra sina sjömanskunskaper i olika länder som Jamaica, Island och Portugal.

“Det var en tragisk olycka under vad som skulle ha varit ett fredligt och symboliskt besök från våra mexikanska vänner”, uppgav New Yorks borgmästare Eric Adams under en presskonferens.

Dödlig olycka hade kunnat undvikas

Olyckan hade dock kunnat undvikas menar den pensionerade marinkaptenen Alfred S. McLaren som kallar det det hela “ofattbart”.

“Jag är mållös”, uppger den tidigare befälhavaren för en kärnvapenubåt.

“Fartyget kan absolut ha tappat kraft och börjat driva. Men frågan är hur snabbt de rörde sig. Varför använde de inte rodret åt något håll”, säger han och tillägger:

“En av de första sakerna jag skulle ha gjort vore att släppa ankaret – eller båda ankarna.”

Den dödliga olyckan när masterna bröts hade kunnat undvikas. (Foto: TT)

