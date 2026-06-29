"Vi är i krig med Ryssland" säger brittisk politiker

Rysk cyberattack mot Jaguar Land Rover

Han pekar särskilt på den stora ransomeware-attacken mot den brittiska biltillverkaren Jaguar Land Rover. Attacken ska ha stoppat produktionen i flera månader, och skadat ett stort antal datasystem. Sammantaget fick det stor påverkan på brittisk ekonomi. Kostnaden för Jaguar Land Rover ska ha landat på över 2,5 miljarder dollar, enligt TechCrunch. För att möta detta tvingades regeringen ställa upp med ett lån på 1,5 miljarder dollar.

Enligt Downie är detta inte är en isolerad incident utan del av en bredare strategi från Ryssland som även innefattar sabotage, förgiftningar och angrepp på kritisk infrastruktur som undervattenskablar.

Planerade att sätta eld på Starmers bil

Ännu mer alarmerande är uppgifterna om en plan att sätta eld på avgående premiärminister Keir Starmers bil. BBC rapporterar att två män har dömts för dåden, och enligt rapporter ska de ha styrts via Telegram av en rysktalande person. Den brittiska regeringen har dock ännu inte formellt pekat ut den Ryssland som ansvarig i domstol.

Avgående premiärminister Keir Starmer. Det fanns planer på att attackera både hans hus och bil.

Tidigare försvarsminister Ben Wallace går ännu längre i sin bedömning. Han ser försöken att attackera premiärministern som en tydlig eskalering. Enligt honom kräver operationer av den här omfattningen sannolikt godkännande på allra högsta nivå i Moskva.

Krav på högre försvarsbudget

När allt fler talar om att Storbritannien redan är i krig med Ryssland så kastar det ett skarpt ljus över den otillräckliga försvarsbudget som Labourregeringen nyligen lade fram. Det har redan lett till bråk Tillträdande premiärminister Andy Burnham kan behöva öka på den summan rejält för att nå de nya NATO-nivåerna.

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