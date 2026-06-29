Krisläge i semesterparadisen – vattnet räcker inte till

Men skillnaderna mellan länderna är stora – och i flera fall oroande.

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Cypern sticker ut

”Cypern befinner sig i ett ständigt krisläge”, konstaterar Euronews, som har kartlagt vattenstressen i Europa med hjälp av siffror från Eurostat och Europeiska miljöbyrån, EEA.

Landet – ett av Europas mest solsäkra – använder 72 procent av sina färskvattenresurser under året. Under sommaren kan nivån stiga till hela 92 procent.

Det är extremt högt. Inte minst eftersom ett land hamnar i varningszonen redan när det använder 20 procent av sina vattenresurser.

Tidigare i år uppmanades invånarna på Cypern att minska sin dagliga vattenförbrukning med 10 procent. Samtidigt arbetar regeringen med att få fram fler avsaltningsanläggningar för att klara behovet av dricksvatten, inte minst inför turistsäsongen.

Men Cypern är inte ensamt.

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