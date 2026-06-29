Europa svettas genom ännu en urvarm sommar. Men i flera av svenskarnas semesterfavoriter är det inte bara hettan som oroar. Bakom solstolar och hotellpooler växer en betydligt torrare fråga: räcker vattnet?
Krisläge i semesterparadisen – vattnet räcker inte till
Ser man bara till EU-snittet verkar det förvisso inte vara någon större fara. Inom EU används nämligen bara 5,8 procent av de tillgängliga färskvattenresurserna.
Men skillnaderna mellan länderna är stora – och i flera fall oroande.
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Cypern sticker ut
”Cypern befinner sig i ett ständigt krisläge”, konstaterar Euronews, som har kartlagt vattenstressen i Europa med hjälp av siffror från Eurostat och Europeiska miljöbyrån, EEA.
Landet – ett av Europas mest solsäkra – använder 72 procent av sina färskvattenresurser under året. Under sommaren kan nivån stiga till hela 92 procent.
Det är extremt högt. Inte minst eftersom ett land hamnar i varningszonen redan när det använder 20 procent av sina vattenresurser.
Tidigare i år uppmanades invånarna på Cypern att minska sin dagliga vattenförbrukning med 10 procent. Samtidigt arbetar regeringen med att få fram fler avsaltningsanläggningar för att klara behovet av dricksvatten, inte minst inför turistsäsongen.
Men Cypern är inte ensamt.
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Flera semesterländer pressas
Även Malta ligger högt, med en årlig vattenanvändning på 33 procent. Under sommaren stiger siffran till 67 procent – långt över de ovan nämnda 20 procent.
Samma mönster syns i flera andra länder kring Medelhavet. Under sommaren ligger Grekland på 37 procent, Portugal på 31 procent, Italien på 27 procent och svenskarnas ständiga favorit Spanien på 26,5 procent.
Det betyder att flera av Europas mest besökta semesterländer använder mer vatten än vad som anses hållbart, särskilt under sommaren.
I andra länder, som Bulgarien, Ungern, Kroatien och Irland, beror vattenproblemen inte alltid på att vattnet faktiskt håller på att ta slut. Istället pekar problemen mot gammal infrastruktur och brister i vattenförsörjningen.
Var tionde har problem
Frågan handlar förvisso inte bara om hur mycket vatten som används. Det handlar också om tillgången till rent och säkert vatten.
Enligt EEA kommer klimatförändringar och torka sannolikt att öka både ”frekvensen, intensiteten och påverkan” av vattenbrist åtminstone fram till 2030.
I en annan rapport, ”Overheated and Underprepared”, konstaterar myndigheten att omkring var tionde EU-medborgare har svårt att få tillgång till tillräckligt säkert och rent vatten.
Värst är situationen i Cypern och Grekland. Där uppges 36,5 respektive 31,5 procent ha problem med tillgången.
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