Cyberattacker kostar samhället mångmiljardbelopp. Och det har ökat med 50 procent under det senaste året. Det konstateras i en ny podd från The Economist.
Lavinartad ökning av cyberattacker
Brittiska National Cyber Security Center visar i en ny genomgång att cyberattackerna har ökat med 50 procent under det senaste året. Det uppger The Economist i sin podd.
Brutalare än tidigare
Taktiken tycks också ha förändrats jämfört med hur det kunde se ut för några år sedan. I stället för att smyga, slå och sticka har kriminella nätverk börjat slå sönder företagens digitala infrastruktur rakt av. För att sedan kräva betalning för att sluta.
Följden är miljardkostnader, akuta produktionsstopp och i värsta fall kollaps av hela leverantörskedjor. Ett färskt exempel är när Jaguar/Land Rover råkade ut för en cyberattack tidigare i år. Företaget fick enligt BBC, stänga ned produktionen på flera platser.
“Vår försäljning och produktion har blivit svårt drabbad”, sa företaget i en kommentar som bekräftade analysen om att företaget drabbats hårt.
När produktionen stannade drabbades hundratusentals jobb indirekt. Leverantörer stod dagligen inför konkursrisk när orderflödet tvärdog. Inom veckor tvingades den brittiska regeringen gå in och stötta systemet med ett lån på motsvarande 1,5 miljarder pund för att undvika massiv industrikollaps, berättar The Economist.
Enligt podden är hackergrupperna baserade i Ryssland, men finns också numera också i Storbritannien. Det är en ny generation hackare i Storbritannien som har klivit in. Unga män mellan 17 och 20 år som “använder verktyg och infrastruktur från ryska nätverk, men har lokal marknadskunskap”.
Matvarukedjor har drabbats
Enligt The Economist har också livsmedelskedjor som Co-op och Marks & Spencer, redan drabbats. BBC berättar om omfattande konsekvenser för företagen. Marks & Spencer tvingades exempelvis ha en paus för sin e-handel under flera veckor.
I podden gör man också en historisk tillbakablick om cyberattackerna. Man konstaterar att företagens allt mer komplexa system har blivit så känsliga att det räcker med en enda kundtjänstmedarbetare som följer ett skript kan öppna bakdörren till en hel organisation.
Pressade kostnader – “ett upplägg för katastrof”
“När säkerhetsbudgetar pressats och drift outsourcats till lägsta kostnad har luckor vuxit. I backspegeln ser det ut som ett upplägg för katastrof”, konstateras i podden.
Lösningen då? Enligt podden räcker inte det traditionella cyberförsvaret med patcha system, att ha backup och att utbilda personal längre. “Hela IT-miljöer måste ses över, även sådant som tidigare ignorerats: från produktionsrobotar till enkla bokningsskärmar i mötesrum”, är budskapet.
Slutligen diskuteras i podden om det överhuvudtaget ska vara tillåtet att betala kriminella? De som är för ett förbud menar att det skulle kväva affärsmodellen för ransomware.
Nackdelen som lyfts fram är att det kortsiktigt kan bli så att företag går under. “Hackare måste tro att ingen kommer betala innan modellen dör”, konstateras i podden. Det innebär smärtsamma konkurser och risk för stora samhällskostnader.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
