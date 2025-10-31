Lavinartad ökning av cyberattacker

Brittiska National Cyber Security Center visar i en ny genomgång att cyberattackerna har ökat med 50 procent under det senaste året. Det uppger The Economist i sin podd.

Brutalare än tidigare

Taktiken tycks också ha förändrats jämfört med hur det kunde se ut för några år sedan. I stället för att smyga, slå och sticka har kriminella nätverk börjat slå sönder företagens digitala infrastruktur rakt av. För att sedan kräva betalning för att sluta.

Följden är miljardkostnader, akuta produktionsstopp och i värsta fall kollaps av hela leverantörskedjor. Ett färskt exempel är när Jaguar/Land Rover råkade ut för en cyberattack tidigare i år. Företaget fick enligt BBC, stänga ned produktionen på flera platser.

“Vår försäljning och produktion har blivit svårt drabbad”, sa företaget i en kommentar som bekräftade analysen om att företaget drabbats hårt.

När produktionen stannade drabbades hundratusentals jobb indirekt. Leverantörer stod dagligen inför konkursrisk när orderflödet tvärdog. Inom veckor tvingades den brittiska regeringen gå in och stötta systemet med ett lån på motsvarande 1,5 miljarder pund för att undvika massiv industrikollaps, berättar The Economist.

Enligt podden är hackergrupperna baserade i Ryssland, men finns också numera också i Storbritannien. Det är en ny generation hackare i Storbritannien som har klivit in. Unga män mellan 17 och 20 år som “använder verktyg och infrastruktur från ryska nätverk, men har lokal marknadskunskap”.