Var ärlig och genomför din idé. Det handlar mindre om prat och mer om action när en entreprenör ska bli framgångsrik visar en ny studie med tusentals företagare.
Detta är avgörande för att bli en framgångsrik entreprenör
Marknadsföring kan vara viktigt i vissa avseenden och många pratar om “fake it till you make it” i företagsvärlden, men det är andra saker som är avgörande för att du ska bli en framgångsrik entreprenör.
Det visar en ny studie där 7 000 entreprenörer deltar, uppger Entrepreneur.
Bli en framgångsrik entreprenör
Försök inte lyfta fram dig själv mer än du faktiskt kan stå för, var ärlig mot dig själv och omgivningen.
Resultatet i studien visar tydligt att entreprenörer som prioriterade genomförande presterade bäst.
De som satsade på marknadsföring lyckades i regel sämre.
Prata mindre och leverera istället
Det handlar alltså om att leverera snarare än att visa upp sig.
Action istället för prat.
I dagens affärsklimat där allt ska gå snabbt och startupsen ofta inte vet hur länge de kommer finnas kvar kan det vara bra att komma ihåg att studien pekar på att det är långsiktigt tänkande som lyckas bäst i längden.
Skapa förtroende
Förtroende tar tid att skapas och det är något man bygger upp för lång tid framöver, med kunder och partners.
Vissa jagar snabba cash, men de kommer inte lyckas lika väl som de som bygger upp sitt varumärke genom uthållighet och trovärdighet.
Breda nätverk
Dagens framgångsrika entreprenörer bildar samtidigt breda nätverk, uppger Marketplace vidare.
Det gäller att samarbeta med andra entreprenörer och bolag, och de som knyter viktiga samarbeten och nätverk kommer också lyckas bäst som företagare.
Enligt Scalefushion finns det 7 viktiga saker att tänka på om du vill lyckas som entreprenör.
Det gäller att ha ett visionärt tänkande – där du har “förmågan att se bortom nuet och föreställa sig framtida möjligheter. Det innebär att skapa en tydlig, strategisk vision som vägleder en företagare mot långsiktiga mål”.
Effektiv kommunikation
Vidare är en effektiv kommunikation oerhört viktigt.
Du måste kunna framföra dina idéer och åsikter på ett bra sätt. Du måste vara en effektiv lyssnare och talare på samma gång för att kunna bygga relationer, hantera team och påverka intressenter.
Passion för det du håller på med är slutligen en viktig hörnsten.
Åter igen, det handlar inte om snabba svängar, entreprenörskapet är något du bygger upp en lång tid framöver.
Sverige näst bäst i Europa för utlandsentreprenörer. Dagens PS
Okända svenska entreprenörer som påverkar din vardag varje dag. Dagens PS
