Världen har nu drabbats av vattenkonkurs. Vattnet har blivit en akut bristvara och det finns några storstäder som snart inte längre har resursen.
Vattenkonkurs – dessa storstäder drabbas
Att det råder vattenbrist på många håll i världen är ingen nyhet.
Vattenkonkurs är här
Nu har dock en ny benämning – vattenkonkurs – kommit upp till ytan.
Det innebär att vi pumpar upp vatten snabbare än det hinner fyllas på, och på så sätt hamnar vi i vattenkonkurs – vi tar mer än vi har.
Klimatet värms upp – brist på vatten
Klimatförändringar och urbanisering förvärrar problemet när vi blir allt fler människor, som samtidigt använder allt mer vatten.
Det finns en rad storstäder som redan lider av vattenbrist och där vattnet helt enkelt kan ta slut om några år.
Afghanistans huvudstad Kabul är en sådan plats.
Staden växer snabbt och har nu 6 miljoner invånare, som överanvänder vattentillgången, berättar CNN Climate.
Vattnet kan ta slut i storstaden om 4 år, såvida drastiska åtgärder inte sätts in.
Globalt problem
Problemet syns över hela världen, där halva den globala befolkningen, 4 miljarder människor, nu upplever vattenbrist under minst 1 månad om året.
Andra städer som ligger i farozonen är Los Angeles, Las Vegas och Teheran, städer där myndigheterna har uppmuntrat till expansion och utveckling trots att vattennivåerna konstant sjunker.
Ingen bra lösning, menar Kaveh Madani, som ligger bakom den nya FN-rapporten.
”Många regioner lever över sina hydrologiska resurser”, säger Madani och tillägger:
”Allt ser bra ut tills det inte längre är det”, och då är det för sent.”
Läget ser heller inte bra ut i Mellanöstern och norra Afrika.
Sydasien urbaniseras väldigt fort och grundvattnet pumpas upp i och kring storstäderna fortare än de hinner fyllas på.
Tänk långsiktigt kring vattnet
Den nya rapporten bör användas som ett sätt att tänka långsiktigt kring problemet menar Madani.
Jordbruket, som använder mest vatten globalt, kan effektiviseras rejält genom bättre bevattning, AI och stresståligare grödor.
Landskapsplanering är lika viktigt, där våtmarker bör bevaras sedan de fungerar som naturliga vattensänkor.
“Genom att erkänna vattenkonkurs kan vi äntligen fatta de svåra val som skyddar människor, ekonomier och ekosystem. Ju längre vi dröjer, desto större blir underskottet.”
Vattenkonkurs – dessa storstäder drabbas
