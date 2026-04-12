Varningen: Dina bilder raderas – nytt fult Apple-bedrägeri

Det handlar om så kallat nätfiske, phishing, där avsändaren utger sig för att vara Apple Support. Brittiska The Guardian rapporterar om hur användare lockas med erbjudanden om extra lagringsutrymme för en låg summa. Men bakom den lockande knappen döljer sig en digital fälla.

”Om du anger dina bankuppgifter eller gör en betalning kan skurkarna försöka stjäla (mer) pengar eller sälja dina uppgifter till andra brottslingar på den ´mörka webben´”, skriver tidningen.

Bedragarna spelar på dina känslor

Det som gör just detta bedrägeri så otäckt är den känslomässiga utpressningen. Genom att hota med att radera personliga minnen, bilder på barnen eller viktiga dokument får bedragarna offret att sänka garden. I stressen glömmer många att kontrollera vem som egentligen håller i taktpinnen.

Klickar man på länken skickas man ofta till en webbsida som ser identisk ut med Apples egna inloggningssidor. Där ombeds man fylla i sina Apple ID-uppgifter och kortnummer för att betala för den extra lagringen. I samma sekund har bedragarna full tillgång till både dina personuppgifter och dina pengar.