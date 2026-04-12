Har du en Iphone eller Mac? Se upp i mejlkorgen. Just nu sprids en sofistikerad och obehaglig kampanj som siktar in sig på Apple-användare.
Varningen: Dina bilder raderas – nytt fult Apple-bedrägeri
Målet är att få dig att göra ett klick som kan tömma både molnet och bankkontot. Apple-användare världen över varnas nu för en våg av falska mejl som påstår att lagringen i iCloud är full. Budskapet är utformat för att skapa omedelbar panik, dina bilder och filer kommer att raderas om du inte agerar direkt.
Det handlar om så kallat nätfiske, phishing, där avsändaren utger sig för att vara Apple Support. Brittiska The Guardian rapporterar om hur användare lockas med erbjudanden om extra lagringsutrymme för en låg summa. Men bakom den lockande knappen döljer sig en digital fälla.
”Om du anger dina bankuppgifter eller gör en betalning kan skurkarna försöka stjäla (mer) pengar eller sälja dina uppgifter till andra brottslingar på den ´mörka webben´”, skriver tidningen.
Bedragarna spelar på dina känslor
Det som gör just detta bedrägeri så otäckt är den känslomässiga utpressningen. Genom att hota med att radera personliga minnen, bilder på barnen eller viktiga dokument får bedragarna offret att sänka garden. I stressen glömmer många att kontrollera vem som egentligen håller i taktpinnen.
Klickar man på länken skickas man ofta till en webbsida som ser identisk ut med Apples egna inloggningssidor. Där ombeds man fylla i sina Apple ID-uppgifter och kortnummer för att betala för den extra lagringen. I samma sekund har bedragarna full tillgång till både dina personuppgifter och dina pengar.
Varning för röda flaggorna – ej Apple
Trots att mejlen ser proffsiga ut finns det detaljer som avslöjar bluffen. Ofta används logotyper från andra tjänster, som Google Cloud, i mejl som påstås komma från Apple. Ett annat klassiskt varningstecken är avsändaradressen. Apple skickar aldrig officiell information från märkliga domäner eller adresser som innehåller stavfel.
Experter pekar på att man alltid ska hålla muspekaren över länkar innan man klickar för att se den verkliga destinationen. Om webbadressen ser misstänkt ut ska man backa direkt.
Skydda din digitala plånbok
För den som använder Apples ekosystem är det viktigt att komma ihåg att uppgraderingar av lagring sker inifrån enhetens inställningar eller via den officiella webbplatsen, aldrig genom slumpmässiga länkar i mejl som kräver snabba beslut.
Har du redan råkat klicka eller lämna ut uppgifter är goda råd dyra. Då gäller det att omedelbart byta lösenord, aktivera tvåfaktorsautentisering och spärra sina bankkort. Bedragarna satsar på att du ska vara snabb och ogenomtänkt, därför är bästa försvar att sitta lugnt i båten och granska avsändaren en extra gång.
”Varje Apple-användare behöver känna till den här otäcka bluff som cirkulerar”, säger den brittiska konsumentorganisationen Which? i ett nyligen publicerat Facebook-inlägg som varnar för bedrägeriet.
