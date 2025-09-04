Världens största isberg, A23A, ”bryts snabbt upp” i flera ”mycket stora bitar”, säger nu forskare från British Antarctic Society.
Världens största isberg har brutits sönder
Isberg A23a vägde tidigare 1,1 biljoner ton och sträckte sig över en yta på 3 672 kvadratkilometer, något större än Rhode Island påpekar CNN, och har följts noga av forskare ända sedan det kalvade från Filchner-Ronne-ishyllan i Antarktis 1986.
A23a har kallats ”största nuvarande isberg” i omgångar sedan 1980-talet men håller nu på att tappa den noteringen slutgiltigt.
Andrew Meijers, oceanograf vid British Antarctic Society, BAS, säger till SNN att utvecklingen nu är snabb.
”Isberget bryts snabbt upp och fäller mycket stora bitar, som själva betecknas som stora isberg av det amerikanska nationella iscentret som spårar dessa”, är hans sammanfattning.
Turister nya hotet mot Antarktis. Dagens PS
Fördes bort av strömmar
A23a låg på grund på Antarktis Weddell-havsbotten i mer än 30 år, förmodligen tills det krympte tillräckligt för att släppa sitt grepp om havsbotten, skriver CNN.
År 2020 fördes det bort av havsströmmar innan det fastnade igen i en Taylor-kolonn.
”Taylor-kolonn” är namnet på en roterande virvel av vatten orsakad av havsströmmar som träffar ett undervattensberg.
I december 2024 rapporterades isberget vara i rörelse igen. I mars i år gick det åter på grund på en kontinentalsockel innan det flöt loss igen i maj.
Likartad utveckling
Andrew Meijers säger att A23a ”följer ett liknande öde” som andra megaberg, som A68 år 2021 och A76 år 2023, som också upplöstes runt Sydgeorgien, ett brittiskt utomeuropeiskt territorium i södra Atlanten, även om det har hållits i ett stycke längre än någon av dessa.
Upplösningen innebär att beteckningen världens största isberg nu hålls av D15a, som mäter cirka 3 000 kvadratkilometer och, enligt Meijers, är ”ganska statiskt vid Antarktis kust nära den australiska Davis-basen.”
A23a är ändå fortfarande världens näst största isberg, men Meijers säger att det kommer att ”snabbt förändras” i takt med att isberget fortsätter att “fragmenteras under de kommande veckorna”.
Varmare vattentemperatur och början på den sydliga våren innebär att det förmodligen kommer att brytas upp i “berg som är för små för att spåras vidare”, enligt oceanografen.
Oklara orsaker bakom
Ska vi skylla på den globala uppvärmningen? Oklart, enligt Andrew Meijers.
”Isbergskalvning är en naturlig process och det har inte funnits tillräckligt många megaberg för att forskare ska kunna veta om de ökar i takt med att världen värms upp”, säger Meijers.
”Vad vi ändå vet är att isbergshyllorna förlorat biljoner ton is genom ökad isbergsbildning och smältning under de senaste decennierna, varav mycket beror på varmare havsvatten och förändringar i havsströmmar”, tillägger han.
Det är ändå klarlagt att av människan orsakade klimatförändringar driver alarmerande förändringar i Antarktis, vilket kan leda till katastrofala havsnivåhöjningar.
Nasa: Världens havsis krymper – når nytt bottenrekord. Dagens PS
Värmebölja på Antarktis: “Extraordinär”. Realtid
