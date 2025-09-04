Världens största isberg har brutits sönder

Isberg A23a vägde tidigare 1,1 biljoner ton och sträckte sig över en yta på 3 672 kvadratkilometer, något större än Rhode Island påpekar CNN, och har följts noga av forskare ända sedan det kalvade från Filchner-Ronne-ishyllan i Antarktis 1986.

A23a har kallats ”största nuvarande isberg” i omgångar sedan 1980-talet men håller nu på att tappa den noteringen slutgiltigt.

Andrew Meijers, oceanograf vid British Antarctic Society, BAS, säger till SNN att utvecklingen nu är snabb.

”Isberget bryts snabbt upp och fäller mycket stora bitar, som själva betecknas som stora isberg av det amerikanska nationella iscentret som spårar dessa”, är hans sammanfattning.

Fördes bort av strömmar

A23a låg på grund på Antarktis Weddell-havsbotten i mer än 30 år, förmodligen tills det krympte tillräckligt för att släppa sitt grepp om havsbotten, skriver CNN.

År 2020 fördes det bort av havsströmmar innan det fastnade igen i en Taylor-kolonn.

”Taylor-kolonn” är namnet på en roterande virvel av vatten orsakad av havsströmmar som träffar ett undervattensberg.

I december 2024 rapporterades isberget vara i rörelse igen. I mars i år gick det åter på grund på en kontinentalsockel innan det flöt loss igen i maj.

