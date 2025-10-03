Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Världens högsta bro har öppnat – 625 meter över flod

Huajiang Canyon Bridge
Huajiang Canyon Bridge. (Foto: Glabb/CC BY-SA 3.0)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

I södra Kina har världens högsta bro öppnat för trafik. Huajiang Grand Canyon Bridge reser sig 625 meter över floden Beipan Jiang och förvandlar en två timmars bilresa till en färd på bara två minuter.

I veckan öppnade Huajiang Grand Canyon Bridge i södra Kina för trafik. Bron står på en höjd av 625 meter över floden Beipan Jiang som ringlar sig nedanför i en djup dalgång.

Det gör bron till världens högsta, rapporterar bland annat People och NBC News. Det tidigare rekordet hölls av en annan bro i samma region. Enligt kinesisk statlig media har den nya Huajiang Grand Canyon Bridge också satt ett annat rekord, som den längsta i en bergsregion. Den är 1 400 meter lång.

“Infrastrukturmirakel”

Regionen Guizhous infrastrukturssatsning har på gått i decennier som en del av den kinesiska regeringens “krig” mot fattigdom. Regionen har nu över 32 000 broar som är färdiga eller just nu byggs, jämfört med runt 2 900 på 1980-talet.

Världens högsta bro hyllas som Kinas senaste “infrastrukturmirakel”, skriver NBC, och är utformad för att stimulera turism och ekonomisk tillväxt i en av landets minst utvecklade regioner.

Hoppa bungy jump?

Bygget har tagit tre år och åtta månader, och restiden från ena sidan till den andra minskar från två timmar till endast två minuter.

På bron finns också en höghastighetshiss till ett kafé på 790 meters höjd. Möjligheten finns också att hoppa bungy jump eller promenera över en glasväg på 580 meters höjd.

Läs även: "Tiden är mogen" – Stockholm–Åbo kan få tunnel och bro (Dagens PS)

Läs även: Rekordhöga bron i Kina – inget för den höjdrädde (Dagens PS)

Läs även: Stort genombrott hos storbank – använder kvantdator (Realtid)

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

