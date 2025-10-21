Dagens PS
USA:s nya regler skrämmer bort världens drömmare

Sundar Pichai, vd för Google, Satya Nadella, vd för Microsoft och Arvind Krishna, vd för IBM började alla sina karriärer i USA med ett studentvisum.
Sundar Pichai, vd för Google, Satya Nadella, vd för Microsoft och Arvind Krishna, vd för IBM började alla sina karriärer i USA med ett studentvisum. (Kollage: AP / TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Studier vid ett universitet i USA har varit ett mål för högpresterande drömmare i hela världen. Men Vita husets linje gör att fler söker sig till andra länder.

Skärpta regler, hårdare stämning och dyrare visum. Det finns många nya anledningar att välja bort USA när man planerar att studera utomlands. Ett land där trenden är solklar är Indien.

”Jag kommer inte att ansöka till USA längre”, säger Avi, en 18-årig student från Indien, till CNN. ”Processen känns väldigt läskig nu, till och med förödmjukande.” 

Han har redan ansökt en gång och fått avslag på grund av ”svaga kopplingar till hemlandet som innebär att han stannar i USA efter utbildningen”. 

Ny verklighet för utlandsstudenter i USA

CNN har pratat med ett flertal indiska studenter som antingen pluggar i USA eller som har varit intresserade av att göra det. Oron växer för vad som väntar efter studierna och hur man skulle ha råd att betala av sina studieskulder om man inte fick stanna i USA.

Även med generösa stipendier kan studier vid ett amerikanskt universitet bli dyra. Man lyfter fram exempel på studenter med stipendier, som indiska Puja, som ändå behövt låna nästan en miljon för att ha råd att plugga. Vissa började innan USA började ändra reglerna.

“När man tänker på USA tänker man mycket på frihet. Här finns det plats för samtal, tankar och för att växa”, sa Puja. ”Men jag tror att de nya reglerna får en att känna att man inte är välkommen här.”

Både Puja och Avi heter egentligen något annat, men ville inte framträda med riktiga namn i CNN då man är oroliga att det ska påverka deras framtida visum.

Svårare att få visum

Det är inga små förändringar som Vita huset har infört för inflyttade studenter. Dels behöver företag som vill anställa utlänningar betala en avgift på 100 000 dollar för så kallade H-1B-visum. Men internationella studenter granskas även hårdare när de ansöker om att få studera i USA.

Parallellt med en allt hårdare politik mot invandrare i allmänhet har det skapat en starkare känsla av oro och utanförskap. Är USA verkligen ett land man vill flytta till i dag?

Största tappet sedan pandemin

Det är inte bara USA som är hårdare i sin bedömning av möjliga indiska studenter. Förra året var ett rekordår, första gången fler indier än kineser började studera i USA. Hela 330 000 personer från Indien pluggade i USA 2024. 

Nu kommer ny statistik som signalerar ett skifte. I juni och augusti i år var det hela 45 procent färre indiska studenter som registrerade sig för studier i USA. Det är det största tappet sedan pandemin. 

Tappet kopplas till de nya reglerna och den nya politiken. Allt från hot om att deportera internationella studenter till en striktare process för att få visum bidrar till läget.

Väljer bort USA

USA:s nya politik får konsekvenser. Utrikespolitiken har fått omvärlden att omvärdera sin relation med USA. Företag och regeringar omvärderar sina strategier och söker stärka handelsavtal med andra parter för att sprida risken när USA väljer protektionism framför samarbete. 

Men migrationspolitiken spelar också roll för relationen med omvärlden.

Den hårda linjen mot många migranter i USA har betydelse för studenter som överväger en framtid i landet. Finns där några möjligheter efter studierna? Hur kommer landets syn på den invandrade att vara om ett eller två år?

”Jag har valt att släppa mina planer på att plugga i USA. Jag tittar på europeiska länder istället, eller kanske Indien”, säger matematikstudenten Swara till CNN. 

Förlust för USA

Helt enligt plan då. Varför skulle USA annars göra det svårare för den som vill studera på något av deras högt ansedda lärosäten? Mer jobb och ökat välstånd till de som redan bor och verkar i USA. 

Experterna menar att det blir tvärtom. Utrikesfödda studenter bidrar i hög utsträckning till den starka amerikanska ekonomin genom arbete i de företag som skapar tillväxt i USA. 

Bara bland indier som valt att plugga i USA hittas flera välkända ansikten. Sundar Pichai, vd för Google, Satya Nadella, vd för Microsoft, Arvind Krishna, vd för IBM och Shantanu Narayen, vd för Adobe. Alla fyra kom till USA genom studentvisum och stannade kvar med just H-1B-visum. 

Det är svårt att tänka på det som något annat än en stor tillgång för landet.

Om det stämmer att man förlorat upp till 30-40 procent av utrikesstudenterna så förlorar man, enligt en analys som CNN refererar till, omkring 7 miljarder dollar i form av pengar som studenterna spenderar under sin studietid.

Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

