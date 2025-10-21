Studier vid ett universitet i USA har varit ett mål för högpresterande drömmare i hela världen. Men Vita husets linje gör att fler söker sig till andra länder.
USA:s nya regler skrämmer bort världens drömmare
Mest läst i kategorin
Då totalförbjuds sociala medier
Först i världen. Ett totalt förbud. Från 10 december är det förbjudet bör alla under 16 år i Australien att ha konton på sociala medier. Australien lanserar nu en marknadsföringskampanj för att motivera och förankra sitt förbud mot sociala medier för tonåringar. Kampanjen, där samhället satsar motsvarande drygt 85 miljoner kronor, har döpts till ”For …
Fastslaget: USA inte längre en demokrati
Det tog Donald Trump sex månader att stöpa om USA så att landet inte längre klassas som en demokrati av forskare. Här är fakta. Från Göteborgs universitet leds varje år världens största demokratimätning, Varieties of Democracy, V-dem, där samtliga länder ingår och bedöms utifrån totalt 31 miljoner mätpunkter. Allt vägs sedan samman i ett avancerat …
"Japans Thatcher" svors in – vill göra landet mer konservativt
Efter över 30 år i parlamentet och flera ministerposter blev Sanare Takaichi till slut Japans första kvinnliga premiärminister. Hon beskrivs som en “ultrakonservativ” politiker. Japan har fått sin första kvinnliga regeringschef. Den 64-åriga Sanae Takaichi, tidigare minister för ekonomisk säkerhet, bekräftades under tisdagen som landets premiärminister. Hennes seger markerar ett historiskt ögonblick i japansk politik …
Ryska vapenvägrare fångas i tunnelbanan – med avancerad teknologi
Ryska män som har överklagat sin inkallelseorder till kriget uppmanas nu att undvika tunnelbanan. Annars riskerar de att gripas och föras till ett centrum dit advokater har nekats inträde. Det ryska kriget är dyrt, inte minst när det gäller människoliv. Ständigt krävs det att nya soldater rekryteras till militären. Men det är inte alla som …
Glöm inte Grönland: hotet mot den transatlantiska relationen
Det har gått flera månader sedan USA:s president pratade om att ta över Grönland. Men hotet mot den snötäckta ön är bara lagt på is. Relationen mellan USA och Europa har varit skakig förut. Men Donald Trump har gjort sitt bästa för att dra igång en förtroendekris mellan parterna. Nyckfulla tullar, utspel om försvaret – och …
Skärpta regler, hårdare stämning och dyrare visum. Det finns många nya anledningar att välja bort USA när man planerar att studera utomlands. Ett land där trenden är solklar är Indien.
”Jag kommer inte att ansöka till USA längre”, säger Avi, en 18-årig student från Indien, till CNN. ”Processen känns väldigt läskig nu, till och med förödmjukande.”
Han har redan ansökt en gång och fått avslag på grund av ”svaga kopplingar till hemlandet som innebär att han stannar i USA efter utbildningen”.
Ny verklighet för utlandsstudenter i USA
CNN har pratat med ett flertal indiska studenter som antingen pluggar i USA eller som har varit intresserade av att göra det. Oron växer för vad som väntar efter studierna och hur man skulle ha råd att betala av sina studieskulder om man inte fick stanna i USA.
Även med generösa stipendier kan studier vid ett amerikanskt universitet bli dyra. Man lyfter fram exempel på studenter med stipendier, som indiska Puja, som ändå behövt låna nästan en miljon för att ha råd att plugga. Vissa började innan USA började ändra reglerna.
“När man tänker på USA tänker man mycket på frihet. Här finns det plats för samtal, tankar och för att växa”, sa Puja. ”Men jag tror att de nya reglerna får en att känna att man inte är välkommen här.”
Både Puja och Avi heter egentligen något annat, men ville inte framträda med riktiga namn i CNN då man är oroliga att det ska påverka deras framtida visum.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Svårare att få visum
Det är inga små förändringar som Vita huset har infört för inflyttade studenter. Dels behöver företag som vill anställa utlänningar betala en avgift på 100 000 dollar för så kallade H-1B-visum. Men internationella studenter granskas även hårdare när de ansöker om att få studera i USA.
Parallellt med en allt hårdare politik mot invandrare i allmänhet har det skapat en starkare känsla av oro och utanförskap. Är USA verkligen ett land man vill flytta till i dag?
Största tappet sedan pandemin
Det är inte bara USA som är hårdare i sin bedömning av möjliga indiska studenter. Förra året var ett rekordår, första gången fler indier än kineser började studera i USA. Hela 330 000 personer från Indien pluggade i USA 2024.
Nu kommer ny statistik som signalerar ett skifte. I juni och augusti i år var det hela 45 procent färre indiska studenter som registrerade sig för studier i USA. Det är det största tappet sedan pandemin.
Tappet kopplas till de nya reglerna och den nya politiken. Allt från hot om att deportera internationella studenter till en striktare process för att få visum bidrar till läget.
Väljer bort USA
USA:s nya politik får konsekvenser. Utrikespolitiken har fått omvärlden att omvärdera sin relation med USA. Företag och regeringar omvärderar sina strategier och söker stärka handelsavtal med andra parter för att sprida risken när USA väljer protektionism framför samarbete.
Men migrationspolitiken spelar också roll för relationen med omvärlden.
Den hårda linjen mot många migranter i USA har betydelse för studenter som överväger en framtid i landet. Finns där några möjligheter efter studierna? Hur kommer landets syn på den invandrade att vara om ett eller två år?
”Jag har valt att släppa mina planer på att plugga i USA. Jag tittar på europeiska länder istället, eller kanske Indien”, säger matematikstudenten Swara till CNN.
Förlust för USA
Helt enligt plan då. Varför skulle USA annars göra det svårare för den som vill studera på något av deras högt ansedda lärosäten? Mer jobb och ökat välstånd till de som redan bor och verkar i USA.
Experterna menar att det blir tvärtom. Utrikesfödda studenter bidrar i hög utsträckning till den starka amerikanska ekonomin genom arbete i de företag som skapar tillväxt i USA.
Bara bland indier som valt att plugga i USA hittas flera välkända ansikten. Sundar Pichai, vd för Google, Satya Nadella, vd för Microsoft, Arvind Krishna, vd för IBM och Shantanu Narayen, vd för Adobe. Alla fyra kom till USA genom studentvisum och stannade kvar med just H-1B-visum.
Det är svårt att tänka på det som något annat än en stor tillgång för landet.
Om det stämmer att man förlorat upp till 30-40 procent av utrikesstudenterna så förlorar man, enligt en analys som CNN refererar till, omkring 7 miljarder dollar i form av pengar som studenterna spenderar under sin studietid.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Centralbanker överger dollar – väljer guld istället
Guldpriset har rusat till rekordnivåer i veckan, när investerare och centralbanker fortsatte att flytta sina tillgångar från amerikanska dollar till mer stabila värden. Priset på guld steg på måndagen med 3,5 procent till 4 359 dollar per uns, vilket enligt Dow Jones Market Data är den största dagliga ökningen sedan april 2020. Det rapporterar MarketWatch. …
Ädelmetallernas segersvit bruten – silver rasar
Ett tag såg det ut som att priserna på ädelmetaller bara kunde öka. Men nu har marknaden tappat lusten och både guld och silver tappar markant.? Oro och osäkerhet är två ord som dominerat i finansmedia i flera år. Krig, protektionism och tullar har fått många investerare att söka sig till ädelmetallerna istället för aktier …
USA:s nya regler skrämmer bort världens drömmare
Studier vid ett universitet i USA har varit ett mål för högpresterande drömmare i hela världen. Men Vita husets linje gör att fler söker sig till andra länder. Skärpta regler, hårdare stämning och dyrare visum. Det finns många nya anledningar att välja bort USA när man planerar att studera utomlands. Ett land där trenden är …
Porsche lanserar Macan GTS – het familjebil
Detta är den mest kraftfulla eldrivna suv:en från Porsche hittills. Nya Macan GTS kombinerar extrem prestanda med GTS-traditionen. Porsche utökar sin helt eldrivna suv-familj med den särskilt sportiga och förarfokuserade Macan GTS, en modell som sätter nya standarder för smidighet och kördynamik, skriver Porsche i ett pressmeddelande. Med upp till 420 kilowatt i overboost-effekt, vilket …
Då totalförbjuds sociala medier
Först i världen. Ett totalt förbud. Från 10 december är det förbjudet bör alla under 16 år i Australien att ha konton på sociala medier. Australien lanserar nu en marknadsföringskampanj för att motivera och förankra sitt förbud mot sociala medier för tonåringar. Kampanjen, där samhället satsar motsvarande drygt 85 miljoner kronor, har döpts till ”For …