USA:s nya regler skrämmer bort världens drömmare

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Svårare att få visum

ANNONS

Det är inga små förändringar som Vita huset har infört för inflyttade studenter. Dels behöver företag som vill anställa utlänningar betala en avgift på 100 000 dollar för så kallade H-1B-visum. Men internationella studenter granskas även hårdare när de ansöker om att få studera i USA.

Parallellt med en allt hårdare politik mot invandrare i allmänhet har det skapat en starkare känsla av oro och utanförskap. Är USA verkligen ett land man vill flytta till i dag?

Största tappet sedan pandemin

Det är inte bara USA som är hårdare i sin bedömning av möjliga indiska studenter. Förra året var ett rekordår, första gången fler indier än kineser började studera i USA. Hela 330 000 personer från Indien pluggade i USA 2024.

Nu kommer ny statistik som signalerar ett skifte. I juni och augusti i år var det hela 45 procent färre indiska studenter som registrerade sig för studier i USA. Det är det största tappet sedan pandemin.

Tappet kopplas till de nya reglerna och den nya politiken. Allt från hot om att deportera internationella studenter till en striktare process för att få visum bidrar till läget.

Väljer bort USA

USA:s nya politik får konsekvenser. Utrikespolitiken har fått omvärlden att omvärdera sin relation med USA. Företag och regeringar omvärderar sina strategier och söker stärka handelsavtal med andra parter för att sprida risken när USA väljer protektionism framför samarbete.

Men migrationspolitiken spelar också roll för relationen med omvärlden.

ANNONS

Den hårda linjen mot många migranter i USA har betydelse för studenter som överväger en framtid i landet. Finns där några möjligheter efter studierna? Hur kommer landets syn på den invandrade att vara om ett eller två år?

”Jag har valt att släppa mina planer på att plugga i USA. Jag tittar på europeiska länder istället, eller kanske Indien”, säger matematikstudenten Swara till CNN.

Förlust för USA

Helt enligt plan då. Varför skulle USA annars göra det svårare för den som vill studera på något av deras högt ansedda lärosäten? Mer jobb och ökat välstånd till de som redan bor och verkar i USA.

Experterna menar att det blir tvärtom. Utrikesfödda studenter bidrar i hög utsträckning till den starka amerikanska ekonomin genom arbete i de företag som skapar tillväxt i USA.

Bara bland indier som valt att plugga i USA hittas flera välkända ansikten. Sundar Pichai, vd för Google, Satya Nadella, vd för Microsoft, Arvind Krishna, vd för IBM och Shantanu Narayen, vd för Adobe. Alla fyra kom till USA genom studentvisum och stannade kvar med just H-1B-visum.

Det är svårt att tänka på det som något annat än en stor tillgång för landet.

Om det stämmer att man förlorat upp till 30-40 procent av utrikesstudenterna så förlorar man, enligt en analys som CNN refererar till, omkring 7 miljarder dollar i form av pengar som studenterna spenderar under sin studietid.