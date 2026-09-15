Uppgift: Turistskatt stundar i Köpenhamn
Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Århus, erfar den den danska affärstidningen Børsen.
Uppgifterna kommer från ”flera centrala regeringskällor” och en promemoria från regeringen.
Blir det verklighet innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i svenskfavoriten Köpenhamn samt i Århus. Det tillkommer därtill en skatt på kryssningsfartyg.
Liknande förslag har diskuterats politiskt i Danmark i flera år, men har hittills aldrig blivit verklighet. De nya skatterna kommer att bidra till att finansiera ett antal betydande skattesänkningar som den danska regeringen kommer att söka stöd för i höst, skriver nyhetsbyrån Ritzau.