Uppgift: Turistskatt stundar i Köpenhamn

Blir det verklighet innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i svenskfavoriten Köpenhamn samt i Århus. Det tillkommer därtill en skatt på kryssningsfartyg.

Liknande förslag har diskuterats politiskt i Danmark i flera år, men har hittills aldrig blivit verklighet. De nya skatterna kommer att bidra till att finansiera ett antal betydande skattesänkningar som den danska regeringen kommer att söka stöd för i höst, skriver nyhetsbyrån Ritzau.