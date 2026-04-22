Ungern släpper igenom biljonlån till Ukraina

Under onsdagen träffades en politisk överenskommelse i EU. Nu följer en skriftlig procedur som ska vara klar senast klockan 13 på torsdagen.

Om ingen motsätter sig är beslutet fattat.

Kartan visar oljeledningen Druzjbas sträckning från oljefälten i Samara till västra Europa.

Ledningen lagad

Slovakien och Ungern har undantag från EU:s importstopp för rysk olja. Men efter en rysk attack i januari har oljan inte kunnat levereras, vilket Ungern har använt som skäl för att sätta stopp för EU:s jättelån som övriga stats- och regeringschefer sedan tidigare kommit överens om.

På tisdagen meddelade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att ukrainska experter hade reparerat Druzjbaledningen genom vilken rysk olja transporteras genom Ukraina till Ungern.

Klockan 11.35 på onsdagen, svensk tid, började oljan pumpa genom ledningen, uppgav en källa inom ”energiindustrin” för nyhetsbyrån AFP.

Senast på torsdagen

Ungern och Slovakien har bekräftat att överföringen har påbörjats och den ungerska energijätten MOL förväntar sig att de första oljeleveranserna ska komma till länderna senast på torsdagen, uppger den ungerska energijätten MOL.

ANNONS

Slovakiens näringsminister Denisa Saková uppger på Facebook att ukrainska statliga Ukrtransnafta har meddelat att leveranserna till Slovakien väntas ske under torsdagsmorgonen.

Kristin Groth/TT