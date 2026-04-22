Ungern slutar att motsätta sig EU:s lån på 90 miljarder euro till Ukraina.
EU godkänner därmed preliminärt lånet och även ett 20:e sanktionspaket mot Ryssland.
Medlemsländerna har nu 24 timmar på sig att formellt godkänna.
Ungern släpper igenom biljonlån till Ukraina
Ungern går med på att EU lånar ut närmare motsvarande en biljon kronor, det vill säga 1000 miljarder kronor, till Ukraina, efter att den krigsskadade Druzjbaledningen har lagats och olja börjat flöda från Ryssland, genom Ukraina och till Ungern.
Under onsdagen träffades en politisk överenskommelse i EU. Nu följer en skriftlig procedur som ska vara klar senast klockan 13 på torsdagen.
Om ingen motsätter sig är beslutet fattat.
Ledningen lagad
Slovakien och Ungern har undantag från EU:s importstopp för rysk olja. Men efter en rysk attack i januari har oljan inte kunnat levereras, vilket Ungern har använt som skäl för att sätta stopp för EU:s jättelån som övriga stats- och regeringschefer sedan tidigare kommit överens om.
På tisdagen meddelade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att ukrainska experter hade reparerat Druzjbaledningen genom vilken rysk olja transporteras genom Ukraina till Ungern.
Klockan 11.35 på onsdagen, svensk tid, började oljan pumpa genom ledningen, uppgav en källa inom ”energiindustrin” för nyhetsbyrån AFP.
Senast på torsdagen
Ungern och Slovakien har bekräftat att överföringen har påbörjats och den ungerska energijätten MOL förväntar sig att de första oljeleveranserna ska komma till länderna senast på torsdagen, uppger den ungerska energijätten MOL.
Slovakiens näringsminister Denisa Saková uppger på Facebook att ukrainska statliga Ukrtransnafta har meddelat att leveranserna till Slovakien väntas ske under torsdagsmorgonen.
Kristin Groth/TT