Amerikanska Warhound har tagit in 200 miljoner dollar, knappt 2 miljarder kronor, för att genredigera fram militära tjänstehundar och utrusta dem med teknik från försvarsbolaget Anduril. Sverige däremot avlar fram egna schäfrar till Försvarsmakten och polisen.
Genredigerade krigshundar med skottsäker väst får 2 miljarder
Warhound lanserades den 22 oktober och bygger på en idé från Ben Lamm och Palmer Luckey. Lamm var med och grundade bioteknikbolaget Colossal Biosciences som vill återskapa den utdöda mammuten. Luckey var med och grundade Anduril, som i maj värderades till drygt två gånger Saab. I Warhound är han partner men äger inga aktier, enligt Lamm.
Vd för Warhound är David Spirk, enligt bolagets pressmeddelande. Bland investerarna finns In-Q-Tel, Sequoia och 8VC, och bolaget värderas till 1,2 miljarder dollar, enligt TechCrunch.
Dessa 2 miljarder kronor är ungefär tio gånger så mycket som den statliga svenska tjänstehundsverksamheten 2009 uppskattades kosta per år, drygt 190 miljoner kronor i dåtidens penningvärde, enligt regeringen.
Färre än hälften av USA:s militärhundar godkänns
Mer än 80 procent av den amerikanska militärens tjänstehundar köps i Europa. Färre än hälften av dem godkänns till slut för tjänst, enligt Warhound. För att få fram 100 hundar måste ungefär 200 köpas in och tränas.
Nu ska celler från belgisk malinois och schäfer ha lagts i en biobank. Enligt Lamm kan hundarna förbättras när det gäller hälsa, livslängd, snabbhet, smidighet och luktsinne. Colossals klonbolag Viagen ska hjälpa till att klona dem. Dagens PS har tidigare rapporterat om att Viagen har klonat husdjur åt sörjande ägare.
De första hundarna väntas födas i början av nästa år, och helst ska de vara i tjänst inom två år, enligt TechCrunch.
Genom att redigera generna vill bolaget ta fram ”en ny sorts hund”. Som exempel på vad Anduril kan bidra med nämnde Lamm skottsäkra västar med sensorer som skickar information till hundföraren, skriver TechCrunch. Anduril ska också stå för ögon- och hörselskydd, enligt Warhound. Lamm säger att Andurils utrustning ska sitta ”ovanpå hunden, inte i hunden”.
Luckey säger i pressmeddelandet att:
Människans bästa vän förtjänar människans bästa teknik.
Sydkorea klonade en sökhund i sju exemplar
År 2009 arbetade sex klonade labradorer, alla med namnet Toppy, som sökhundar på flygplatser och i hamnar i Sydkorea. De var klonade från en framgångsrik narkotikahund från Kanada, och alla sju valparna i kullen klarade beteendetestet, rapporterade Scientific American.
I en studie från 2014 valdes 86 procent av sju klonade valpar ut som sökhundar, mot 30 procent av vanligt uppfödda hundar, enligt tidskriften Behavior Genetics.
Inte alla tycker kloning är etiskt. Kathleen Conlee på djurskyddsorganisationen Humane Society 2009, sa enligt Scientific American:
Vi är emot kloning oavsett vad den används till.
Nazityskland mönstrade hundar
Idén är inte ny. Redan 1939 kallade den tyska krigsmakten hundägare till mönstring, där hundarna testades för lydnad, aggressivitet och hur lätta de var att träna. Senare under kriget, när det inte fanns tillräckligt med renrasiga hundar, fick blandrashundar rycka in, skriver historikern Mieke Roscher vid universitetet i Kassel på förlaget De Gruyters blogg.
Roscher skriver:
Det som räknades var kontroll över blodslinjer, kroppar och hela arter.
Enligt historikern Jan Bondeson försökte nazistiska forskare till och med lära hundar att prata vid en skola nära Hannover, skriver Time.
Försvarsmakten föder upp egna schäfrar
Försvarsmakten fick år 2003 tio miljoner kronor för att bygga upp en egen avel i Sollefteå, enligt regeringen. Avelsarbetet med egna hundar kom i gång 2005 och gällde bara schäfer, enligt en motion i riksdagen.
I dag bor valparna hos fodervärdar och testas när de är ungefär ett och ett halvt år. Varje år testas omkring 200 hundar, och de som blir godkända går till Försvarsmakten och polisen, sade försvarsminister Pål Jonson (M) i riksdagen den 23 januari.
Lena Johansson (S) hade bland annat frågat om uppgifter om att förbjudna träningsredskap använts inom hundtjänsten. Jonson svarade att Försvarsmakten vill gå från en tystnadskultur till en ansvarskultur, enligt riksdagen. Jonson sa i interpellationsdebatten:
Varje år föds någonstans mellan 35 och 40 kullar av schäfervalpar
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