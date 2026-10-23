Genredigerade krigshundar med skottsäker väst får 2 miljarder

Vd för Warhound är David Spirk, enligt bolagets pressmeddelande. Bland investerarna finns In-Q-Tel, Sequoia och 8VC, och bolaget värderas till 1,2 miljarder dollar, enligt TechCrunch.

Dessa 2 miljarder kronor är ungefär tio gånger så mycket som den statliga svenska tjänstehundsverksamheten 2009 uppskattades kosta per år, drygt 190 miljoner kronor i dåtidens penningvärde, enligt regeringen.

Färre än hälften av USA:s militärhundar godkänns

Mer än 80 procent av den amerikanska militärens tjänstehundar köps i Europa. Färre än hälften av dem godkänns till slut för tjänst, enligt Warhound. För att få fram 100 hundar måste ungefär 200 köpas in och tränas.

Nu ska celler från belgisk malinois och schäfer ha lagts i en biobank. Enligt Lamm kan hundarna förbättras när det gäller hälsa, livslängd, snabbhet, smidighet och luktsinne. Colossals klonbolag Viagen ska hjälpa till att klona dem. Dagens PS har tidigare rapporterat om att Viagen har klonat husdjur åt sörjande ägare.

De första hundarna väntas födas i början av nästa år, och helst ska de vara i tjänst inom två år, enligt TechCrunch.

Genom att redigera generna vill bolaget ta fram ”en ny sorts hund”. Som exempel på vad Anduril kan bidra med nämnde Lamm skottsäkra västar med sensorer som skickar information till hundföraren, skriver TechCrunch. Anduril ska också stå för ögon- och hörselskydd, enligt Warhound. Lamm säger att Andurils utrustning ska sitta ”ovanpå hunden, inte i hunden”.

Luckey säger i pressmeddelandet att:

Människans bästa vän förtjänar människans bästa teknik.