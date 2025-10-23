Mailen ska bort, sinnet ska stilla. Ändå sitter halva Sverige på semestern i solstolen och godkänner offerter med svettiga fingrar. Ny undersökning visar att vi helt enkelt inte kan släppa taget om Teams – ens med en Aperol i handen.
Mer än varannan svensk tar med jobbet på semestern – resten ljuger
Det heter semester, men för de flesta svenskar betyder det bara att man bytt bakgrundsbild i datorn till hav. En färsk undersökning från Insight Intelligence och Telia visar att mer än varannan svensk tar med sig jobbet på semestern. 58 procent svarar att de kollar jobbmejl, sms eller Teams minst någon gång under ledigheten.
20 procent erkänner till och med att de jobbar “lite varje dag”, skriver Ving i ett pressmeddelande.
Alltså: vi är inte längre ett folk av midsommarfirare. Vi är ett folk av människor som tar med laptopen till torpet.
EU-domstolen: “Din hund är bagage”
En kvinna, en hund och spanska Iberia är parterna i en tvist där slutpunkten är att sällskapsdjur klassas som ”bagage”.
Mailen har blivit som ett bihang till själen
Enligt undersökningen är det främst yngre yrkesverksamma och småbarnsföräldrar som har svårt att släppa jobbet. Det är också de som känner störst stress över att inte vara tillgängliga.
“Mailen har blivit som ett bihang till själen. Man kan lika gärna försöka glömma sitt barn på semestern som sin inkorg”, säger en anonym respondent i rapporten.
Det är förstås inte utan konsekvenser. Fyra av tio uppger att de inte hinner återhämta sig under semestern. Nästan lika många får dåligt samvete när de försöker låta bli att jobba. En del svarar att de till och med känner sig “onödiga” när ingen kontaktar dem.
Digital detox? Snarare digital ångest
Trots att nästan alla säger att de vill koppla bort jobbet, gör nästan ingen det. Bara 12 procent av svenskarna stänger av jobbnotiser helt under semestern. Resten lever i ett ständigt tillstånd av digital limbo – där man försöker koppla av samtidigt som man är rädd att verka lat.
Och så kommer förstås paradoxen:
De som faktiskt lyckas stänga av telefonen blir snabbt misstänkta för att vara på väg att byta jobb.
Ett folk av små vd:ar
Sociologer har länge pratat om “den osynliga prestationen” – att alltid vara redo, alltid tillgänglig, alltid lite på tårna. I Sverige 2025 har det blivit en livsstil.
Vi är ett folk av små vd:ar. Oavsett om vi är förskolelärare, frilansare eller regiondirektörer, så beter vi oss som att världen skulle kollapsa om vi inte läser våra mejl.
Men kanske borde vi ta ett steg tillbaka. Som en klok man påpekade: “Om du är oersättlig på jobbet – då är du fast.”
Perfect Weekend Guide: Så kopplar du bort på riktigt:
- Lämna jobbmobilen hemma. Den överlever.
- Säg till kollegorna att du åker till ett land utan WiFi (till exempel Norge).
- Gör en lista över saker du vill göra utan skärm. Det kan vara så radikalt som att läsa en bok.
- Kom ihåg att ingen någonsin legat på dödsbädden och sagt: “Jag önskar jag svarat snabbare på det där mejlet.”
Källa: Ving
Vill du läsa mer om resor och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Istanbul tar över – nu ritas Europas flygkarta om, Besöksnäringen i kris – 137 000 nya medarbetare behövs inom tre år och Butikerna försvinner – Stockholm blir en enda lång uteservering.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
