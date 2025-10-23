Mer än varannan svensk tar med jobbet på semestern – resten ljuger



Det heter semester, men för de flesta svenskar betyder det bara att man bytt bakgrundsbild i datorn till hav. En färsk undersökning från Insight Intelligence och Telia visar att mer än varannan svensk tar med sig jobbet på semestern. 58 procent svarar att de kollar jobbmejl, sms eller Teams minst någon gång under ledigheten.

20 procent erkänner till och med att de jobbar “lite varje dag”, skriver Ving i ett pressmeddelande.

Alltså: vi är inte längre ett folk av midsommarfirare. Vi är ett folk av människor som tar med laptopen till torpet.

När du ”bara ska kolla en grej” och plötsligt har jobbat bort hela semestern. (Foto: Pressbild)

Mailen har blivit som ett bihang till själen

Enligt undersökningen är det främst yngre yrkesverksamma och småbarnsföräldrar som har svårt att släppa jobbet. Det är också de som känner störst stress över att inte vara tillgängliga.

“Mailen har blivit som ett bihang till själen. Man kan lika gärna försöka glömma sitt barn på semestern som sin inkorg”, säger en anonym respondent i rapporten.

Det är förstås inte utan konsekvenser. Fyra av tio uppger att de inte hinner återhämta sig under semestern. Nästan lika många får dåligt samvete när de försöker låta bli att jobba. En del svarar att de till och med känner sig “onödiga” när ingen kontaktar dem.