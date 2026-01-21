Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Tulluppgörelse på is i EU

EU
Bernd Lange, ordförande i EU-parlamentets handelsutskott. Arkivbild. (Foto: Tatan Syuflana/AP/TT)
TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

EU-parlamentet har formellt beslutat pausa processen med att godkänna sommarens tulluppgörelse mellan EU och USA.

“Vi har inget annat alternativ”, konstaterar Bernd Lange, tysk socialdemokrat och ordförande i parlamentets handelsutskott, i ett pressmeddelande.

“Genom att hota en EU-medlems territoriella integritet och suveränitet och genom att använda tullar som påtryckningsinstrument underminerar USA stabiliteten och förutsägbarheten i handelsrelationen”, säger Lange i uttalandet.

Parlamentets handelsutskott väntas på måndag diskutera om man ska be EU-kommissionen att dra i gång processen med att använda EU:s antitvångsinstrument mot USA.

“Men just nu ser jag ingen större rörelse från USA:s sida”, säger Lange på en presskonferens i Strasbourg.

Donald TrumpEU
TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån
