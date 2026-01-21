Tulluppgörelse på is i EU

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

“Vi har inget annat alternativ”, konstaterar Bernd Lange, tysk socialdemokrat och ordförande i parlamentets handelsutskott, i ett pressmeddelande.

“Genom att hota en EU-medlems territoriella integritet och suveränitet och genom att använda tullar som påtryckningsinstrument underminerar USA stabiliteten och förutsägbarheten i handelsrelationen”, säger Lange i uttalandet.

Parlamentets handelsutskott väntas på måndag diskutera om man ska be EU-kommissionen att dra i gång processen med att använda EU:s antitvångsinstrument mot USA.

“Men just nu ser jag ingen större rörelse från USA:s sida”, säger Lange på en presskonferens i Strasbourg.