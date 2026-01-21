EU-parlamentet har formellt beslutat pausa processen med att godkänna sommarens tulluppgörelse mellan EU och USA.
Tulluppgörelse på is i EU
Notan för Ukraina: 7 250 miljarder kronor
Det kommer att kosta motsvarande 7 250 miljarder kronor att återuppbygga Ukraina efter kriget, enligt en ny analys. Hittills ser vi egentligen inte tecken på att freden är nära i Ukraina, men en dag kommer den naturligtvis och förhoppningsvis. Det talas om att Ukraina och USA senare i veckan ska underteckna ett större ekonomiskt avtal, men …
Vill ha 3 miljoner soldater i europeisk armé
Ukrainas president upprepar uppmaningen till Europa om att skapa en gemensam armé med minst 3 miljoner soldater. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj upprepar nu sin uppmaning om att skapa en gemensam väpnad styrka i Europa med minst 3 miljoner soldater. ”Ryssland planerar att ha en armé på 2 till 2,5 miljoner soldater år 2030. Så en …
Tonen hårdnar i Europa inför Trumps Davos-tal
Trumps tal i Davos väntas bli timmar försenat på grund av flygincidenten med Air Force One. Trump skulle ha talat klockan 14 lokal tid i Schweiz men talet som alla väntar på beräknas nu ske först tre timmar senare sedan presidentplanet med Donald Trump i natt tvingades vända tillbaka till Washington på väg till Davos …
Trump: Ni kommer att upptäcka hur mycket jag vill ha Grönland
Europa sitter på helspänn och reagerar på varje uttalande av Donald Trump om Grönland. Själv vill han inte säga vad han är beredd att göra. USA:s president Donald Trump vägrade på tisdagen att klargöra hur långt han är beredd att gå för att ta kontroll över Grönland. Samtidigt försökte han tona ned oron för en …
Ryssland gnuggar händerna: "Julafton varje dag"
När USA och flera europeiska EU-länder bråkar allt mer intensivt håller sig ett land vid sidan av – och njuter av det man ser. Den växande konflikten inom Nato, som har uppstått kring USA:s ambitioner att ta kontroll över Grönland, följs noga av flera aktörer. En av dem är Ryssland. Situationen ses i Moskva som …
“Vi har inget annat alternativ”, konstaterar Bernd Lange, tysk socialdemokrat och ordförande i parlamentets handelsutskott, i ett pressmeddelande.
“Genom att hota en EU-medlems territoriella integritet och suveränitet och genom att använda tullar som påtryckningsinstrument underminerar USA stabiliteten och förutsägbarheten i handelsrelationen”, säger Lange i uttalandet.
Parlamentets handelsutskott väntas på måndag diskutera om man ska be EU-kommissionen att dra i gång processen med att använda EU:s antitvångsinstrument mot USA.
“Men just nu ser jag ingen större rörelse från USA:s sida”, säger Lange på en presskonferens i Strasbourg.
Trump avfärdade Grönland-attack – marknaden lugnad
Världens ögon var på Donald Trump när han talade i Davos idag. Där sa han att han inte kommer ta Grönland med våld, men kritiserade ändå Danmark hårt. USA:s president Donald Trump försökte både dämpa och upprätthålla pressen i Grönlandsfrågan när han talade vid World Economic Forum i Davos. Det mest betydelsefulla beskedet var att …
Berkshire Hathaway kan sälja fiaskobolaget – faller kraftigt
Drygt en fjärdedel del av aktierna i Kraft Heinz ägs av Berkshire Hathaway. Det kan snart förändras. Berkshire Hathaway överväger att sälja nästan hela sitt innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, värt cirka 7,7 miljarder dollar. Uppgiften framgår av ett offentligt dokument där det anges att Berkshire har registrerat möjligheten att sälja upp till 325,4 miljoner …
Venezuelas ekonomi i ruiner – kallar in ex-president
Efter den nu avsatte Nicolás Maduro står Venezuela mitt i ett ekonomiskt kaos. Därför har man kallat in en före detta president – från ett annat land. Venezuelas ekonomi befinner sig åter i ett akut krisläge med snabbt fallande valuta och tresiffrig inflation. Här finns också kraftigt begränsade oljeintäkter till följd av amerikanska sanktioner och …