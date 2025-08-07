Efter beskedet att Polarn O. Pyret lämnar USA berättar vd Sara Sjöberg i en intervju varför marknaden blev ohållbar – och varför företagets framtid nu finns i Europa.
Polarn O. Pyrets vd: "Tullarna tvingade fram beslutet"
Det svenska barnklädesmärket Polarn O. Pyret har haft en trogen kundbas i USA sedan 2009. Men tidigare i veckan kom beskedet att företaget stänger ner sin amerikanska verksamhet vid årsskiftet. Nu kommenterar vd Sara Sjöberg beslutet – och pekar på en avgörande orsak.
“Framåt ligger vårt fokus på norra och centrala Europa där vi redan idag ser en ökande efterfrågan på våra kvalitativa barnkläder”, säger hon till Dagens PS. “Vi arbetar kontinuerligt med att förenkla och fokusera vår affär, och det här är ett steg i den riktningen.”
Att lämna USA var dock inget lätt beslut. Men det blev till slut ett nödvändigt sådant, menar Sara Sjöberg – framför allt på grund av att en stor del av företagets produktion sker i Kina.
“Tullar gör det såklart inte lättare att sälja våra varor då vi tvingas välja mellan att höja priserna till kund eller sänka våra marginaler. Då vi har en hel del produktion i Kina har det varit en knepig vår för vår franchisetagare i USA.”
”Ett ekorrhjul”
Jennifer Athanason, som äger den amerikanska franchisen, bekräftar bilden. Hon säger att verksamheten under året har pressats hårt av höjda tullavgifter och en svagare dollar, vilket lett till att kostnaderna skenat.
“Det är fortfarande ett ekorrhjul”, säger hon till Wall Street Journal. “Jag betalar tullavgifter varje månad – ofta innan jag ens hunnit sälja varorna. Det är inte längre en hållbar affärsmodell.”
Det sista varupartiet skickades till USA i april. Inga fler leveranser är planerade, och försäljningen upphör helt innan årets slut.
En ytterligare komplikation är att USA är på väg att avskaffa den så kallade de minimis-regeln, som tidigare tillåtit tullfri import av paket värda under 800 dollar. Det innebär att direktförsäljning till amerikanska konsumenter från Sverige inte längre är ett realistiskt alternativ.
Athanason gick tidigare i veckan ut med ett mejl till kunderna där hon uppmanade dem att passa på att handla innan lagret tar slut.
Storsatsar istället i Tyskland
För Polarn O. Pyret innebär USA-exiten också en strategisk omläggning. I stället för att försöka växa i Nordamerika väljer företaget att stärka sin närvaro i Europa – framför allt i Tyskland, Österrike och Schweiz.
“Vi har precis inlett ett väldigt spännande samarbete med Globetrotter som är Naturkompaniets motsvarighet i Tyskland, som vi är väldigt stolta över”, säger Sara Sjöberg. “De kommer att sälja våra produkter både i sina butiker och online med start nu i höst, vilket känns jätteroligt.”
Samarbetet med Globetrotter är ingen slump. Företagets profil inom premium outdoor, med starkt fokus på hållbarhet och kvalitet, matchar väl med Polarn O. Pyrets varumärkesvärden.
De tre nuvarande franchisetagarna – USA, Island och Schweiz – står tillsammans bara för några få procent av företagets omsättning. Beslutet att lämna den amerikanska marknaden bedöms därför inte få någon större påverkan på resultatet.
“Vi är trygga i det här beslutet”, säger Sjöberg. “Och vi ser verkligen fram emot att växa i Europa.”
Ägarbyte 2021
Polarn O. Pyret ägs sedan våren 2021 av det svenska riskkapitalbolaget Procuritas som förvärvade kedjan av den tidigare ägaren, börsbolaget RNB Retail and Brands.
Sara Sjöberg tog över som vd för Polarn O. Pyret den 1 september 2024.
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
