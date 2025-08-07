Polarn O. Pyrets vd: "Tullarna tvingade fram beslutet"

Det svenska barnklädesmärket Polarn O. Pyret har haft en trogen kundbas i USA sedan 2009. Men tidigare i veckan kom beskedet att företaget stänger ner sin amerikanska verksamhet vid årsskiftet. Nu kommenterar vd Sara Sjöberg beslutet – och pekar på en avgörande orsak.

“Framåt ligger vårt fokus på norra och centrala Europa där vi redan idag ser en ökande efterfrågan på våra kvalitativa barnkläder”, säger hon till Dagens PS. “Vi arbetar kontinuerligt med att förenkla och fokusera vår affär, och det här är ett steg i den riktningen.”

Att lämna USA var dock inget lätt beslut. Men det blev till slut ett nödvändigt sådant, menar Sara Sjöberg – framför allt på grund av att en stor del av företagets produktion sker i Kina.

“Tullar gör det såklart inte lättare att sälja våra varor då vi tvingas välja mellan att höja priserna till kund eller sänka våra marginaler. Då vi har en hel del produktion i Kina har det varit en knepig vår för vår franchisetagare i USA.”

Efter över ett decennium på den amerikanska marknaden lämnar Polarn O. Pyret USA. Höga tullar på Kina-produktion och en försvagad dollar har fått företaget att i stället satsa fullt ut på tillväxt i Europa. Bild: Polarn O. Pyret

”Ett ekorrhjul”

Jennifer Athanason, som äger den amerikanska franchisen, bekräftar bilden. Hon säger att verksamheten under året har pressats hårt av höjda tullavgifter och en svagare dollar, vilket lett till att kostnaderna skenat.

“Det är fortfarande ett ekorrhjul”, säger hon till Wall Street Journal. “Jag betalar tullavgifter varje månad – ofta innan jag ens hunnit sälja varorna. Det är inte längre en hållbar affärsmodell.”

Det sista varupartiet skickades till USA i april. Inga fler leveranser är planerade, och försäljningen upphör helt innan årets slut.

En ytterligare komplikation är att USA är på väg att avskaffa den så kallade de minimis-regeln, som tidigare tillåtit tullfri import av paket värda under 800 dollar. Det innebär att direktförsäljning till amerikanska konsumenter från Sverige inte längre är ett realistiskt alternativ.

Athanason gick tidigare i veckan ut med ett mejl till kunderna där hon uppmanade dem att passa på att handla innan lagret tar slut.