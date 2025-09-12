Dagens PS
Nordkorea skjuter invånare som tittar på utländsk film

nordkorea
Dödsstraff har blivit under diktatorn Kim Jong-uns regim. (Foto: Alexander Kazakov/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Offentliga arkebuseringar blir allt vanligare i Nordkorea – och det kan räcka med till synes triviala handlingar för att råka ut för det.

Nordkorea har länge varit världens mest isolerade land, men nu har det blivit ännu värre.

Invånarna får inte ta del av information utifrån, och den som tittar eller delar utländska filmer kan straffas på hårdast möjliga sätt.

Enligt en ny FN-rapport blir det allt vanligare att detta leder till dödsstraff, skriver Euronews.

Intervjuat avhoppare

Att få kontakt med invånare i landet är svårt, men FN:s människorättskontor har gjort 300 intervjuer med avhoppare från landet.

Enligt rapporten sker avrättningarna offentligt genom arkebusering, med syfte att avskräcka andra från att trotsa regimens strikta regler.

De senaste åren har hårdare lagar införts som gör även vardagliga handlingar som att se på en sydkoreansk tv-serie eller en västerländsk film livsfarliga.

Vanligt med tvångsarbete

FN beskriver Nordkorea som mer slutet än någonsin. Landets befolkning lever under ständig propaganda och ett systematiskt förtryck som begränsar varje möjlighet till alternativa informationskällor.

För de som försöker ifrågasätta eller bara konsumera kultur utifrån väntar hårda straff.

Rapporten pekar också på att tvångsarbete blivit vanligare. Föräldralösa barn och barn från fattiga familjer skickas till farliga arbetsplatser som kolgruvor, där riskerna är höga och villkoren brutala.

Allt fler dödsstraff

“Det smärtar mig att säga att om Nordkorea fortsätter på sin nuvarande väg kommer befolkningen att utsättas för mer av det lidande, den brutala förtryck och den rädsla som de har utstått så länge”, säger FN:s människorättschef Volker Türk.

Sedan Kim Jong-un tog makten 2011 har lagar som möjliggör dödsstraff utökats. Från 2020 har antalet avrättningar kopplade till mediekonsumtion enligt avhopparnas vittnesmål ökat markant.

Det handlar inte längre om enstaka fall utan en systematisk metod för att tysta missnöje och skrämma befolkningen.

Unga vill bort

Samtidigt kvarstår den akuta bristen på mat. FN slår fast att landets egna statliga politik är en central orsak till hungern som plågar miljontals människor.

Trots det framkommer en längtan efter förändring, särskilt bland unga, skriver BBC.

Många av de intervjuade vittnar om att den hårdare repressionen syftar till att stänga av människor från varje form av omvärldskontakt, en strategi som snarare tycks ha förstärkt viljan till ett annat liv.

