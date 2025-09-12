Nordkorea skjuter invånare som tittar på utländsk film

Nordkorea har länge varit världens mest isolerade land, men nu har det blivit ännu värre.

Invånarna får inte ta del av information utifrån, och den som tittar eller delar utländska filmer kan straffas på hårdast möjliga sätt.

Enligt en ny FN-rapport blir det allt vanligare att detta leder till dödsstraff, skriver Euronews.

Intervjuat avhoppare

Att få kontakt med invånare i landet är svårt, men FN:s människorättskontor har gjort 300 intervjuer med avhoppare från landet.

Enligt rapporten sker avrättningarna offentligt genom arkebusering, med syfte att avskräcka andra från att trotsa regimens strikta regler.

De senaste åren har hårdare lagar införts som gör även vardagliga handlingar som att se på en sydkoreansk tv-serie eller en västerländsk film livsfarliga.