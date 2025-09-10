Frustrationen växer hos Donald Trump. Nu vill han att EU hjälper till att sätta Rysslands kunder under press – och reagerar samtidigt på kränkningen av polskt luftrum.
Trump testar ny strategi för att pressa Ryssland
USA:s president Donald Trump vill bli den som får slutet på kriget mellan Ryssland och Ukraina. Men hans ansträngningar har hittills inte gett resultat.
Han har lagt fram ett oväntat förslag i syfte att tvinga Ryssland att avsluta kriget, nämligen att EU inför tullar på upp till 100 procent mot Kina och Indien, skriver Financial Times.
Samtidigt reagerade han på att Polen sköt ned ryska drönare i sitt luftrum med ett kryptiskt meddelande som löd: “Here we go”.
Vill sätta press
Planen som Trump bygger på idén att ekonomiskt press på de största köparna av rysk energi skulle minska Moskvas intäkter och därmed försvaga landets krigsmaskin.
Vita huset har signalerat att USA är redo att matcha EU:s åtgärder om Bryssel går med på att införa strafftullarna.
Bakgrunden är en växande frustration i Washington över svårigheterna att nå framgång i fredsansträngningarna, samtidigt som Rysslands attacker mot ukrainska städer har intensifierats.
Öppnar samtidigt för dialog
Genom hårda handelspolitiska åtgärder hoppas Trumpadministrationen kunna få Kina och Indien att sluta köpa rysk olja.
Samtidigt som Trump riktar hårda krav mot EU har han också öppnat för en dialog med Indien.
Washington och New Delhi har kommit överens om att återuppta handelsförhandlingar efter veckor av slitningar om Indiens oljeimport från Ryssland.
Både Trump och Indiens premiärminister Narendra Modi har framhållit att man ser potential för ett fördjupat partnerskap, skriver India Today.
Oklart om det är lagligt
Men frågan om tullarnas juridiska status kastar en skugga över strategin. USA:s högsta domstol har beslutat att snabbt ta upp en rättslig prövning av presidentens befogenhet att införa omfattande, landspecifika tullar.
En federal appellationsdomstol har tidigare slagit fast att Trump överskridit sin konstitutionella makt, men tillåtit tullarna att gälla i väntan på slutlig prövning.
Ett utslag väntas redan i höst, med muntliga förhandlingar planerade i november.
Risk för att behöva betala tillbaka
Finansdepartementet i Washington har varnat för att staten kan tvingas betala tillbaka en stor del av de tullintäkter som redan samlats in om domstolen går emot presidenten, skriver CNBC.
Trump har i sin tur hotat att riva upp flera befintliga handelsavtal om han inte får gehör, och räknar med stöd från domstolens konservativa majoritet.
För EU innebär det amerikanska förslaget en känslig balansgång. Å ena sidan finns pressen att visa enighet med Washington i stödet till Ukraina, å den andra finns också risken att ytterligare försämra relationerna med två av världens största tillväxtekonomier.
