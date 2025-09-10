Trump testar ny strategi för att pressa Ryssland

USA:s president Donald Trump vill bli den som får slutet på kriget mellan Ryssland och Ukraina. Men hans ansträngningar har hittills inte gett resultat.

Han har lagt fram ett oväntat förslag i syfte att tvinga Ryssland att avsluta kriget, nämligen att EU inför tullar på upp till 100 procent mot Kina och Indien, skriver Financial Times.

Samtidigt reagerade han på att Polen sköt ned ryska drönare i sitt luftrum med ett kryptiskt meddelande som löd: “Here we go”.

Vill sätta press

Planen som Trump bygger på idén att ekonomiskt press på de största köparna av rysk energi skulle minska Moskvas intäkter och därmed försvaga landets krigsmaskin.

Vita huset har signalerat att USA är redo att matcha EU:s åtgärder om Bryssel går med på att införa strafftullarna.

Bakgrunden är en växande frustration i Washington över svårigheterna att nå framgång i fredsansträngningarna, samtidigt som Rysslands attacker mot ukrainska städer har intensifierats.