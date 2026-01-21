Dagens PS
AI hjälper bedragare att komma över din krypto

Gyllene tider för bedragarna – aldrig har det varit så enkelt att lura sig till stora pengar med AI, krypto och smarta bluffverktyg. (Foto: Unsplash/canva)
Johan Augustin
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Det blir lättare för bedragare att komma över krypto genom att använda AI. Handelsplattformar som Coinbase måste sätta in kraftiga motåtgärder för att hinna med i utvecklingen.

Cyberbrottslingar hänger med i den moderna tekniken, som stavas AI, och de ligger ofta steget före plattformar som Coinbase.

Ett bevis på det är en av CNBC-cheferna Jason Gewirtz som fick ett telefonsamtal av en person som uppgav att han var från säkerhetsavdelningen på Coinbase.

Personen uppgav att det fanns “misstänkt aktivitet” på kontot som kunde spåras till tyska Frankfurt, genom en Iphone.

Coinbase
Att förvara sina tillgångar hos kryptobörsen Coinbase är förenat med viss risk. (Bild: TT)

Misstänkte kryptobrott

Jason Gewirtz misstänkte snabbt att allt inte stod rätt till.

“Jag har inte varit i Tyskland på 20 år och jag använder aldrig min mobiltelefon för att logga in på mitt Coinbase-konto”, säger han i en CNBC-artikel.

Det är enbart ett sätt som bedragare försöker få uppgifter till kryptoanvändares konton, genom att fråga efter information eller få användaren att klicka på en länk som skulle ge bedragarna tillgång till kontot.

Denna gång lyckades det inte men när cyberbrottslingar tar hjälp av AI blir det svårare att förhindra brotten.

Vaksam på detaljerna

Det gäller dock att ligga steget före genom att vara vaksam på detaljerna.

Bedragaren skickade mejl till Jason Gewirtz, och det handlade om 2 olika falska mejladresser, inte den riktiga avsändaren som är @coinbase.com.

För Coinbase är bedrägerier en huvudvärk som de vill undvika genom att hålla utkik efter stora överföringar, men de försöker givetvis hinna före bedragarna innan kundernas kryptotillgångar försvinner.

”Vi investerar kraftigt i förebyggande åtgärder, upptäckt och snabbt agerande”, säger en talesperson och tillägger att Coinbase inte ber sina kunder att överföra kryptovaluta till en säker plånbok.

”Om någon säger åt dig att flytta pengar för att skydda dem är det en bluff.”

AI hjälper bedragare

Men bolaget erkänner att AI gör det svårare eftersom röster automatiseras och lättare lurar kunderna.

”Angripare använder en mängd olika botar och AI-automatiseringar för att göra sina arbetsflöden enklare”, säger talespersonen.

När krypton väl har hittat en väg ut från kontot är det svårt att få den tillbaka medger Casey Golden, vd för ZeroShadow, en specialist i cybersäkerhet.

”Vi kan spåra den, men att få tillbaka den är inte så lätt”, säger han.

”Vi behöver hjälp från lokala myndigheter.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

