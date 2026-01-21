AI hjälper bedragare att komma över din krypto

Cyberbrottslingar hänger med i den moderna tekniken, som stavas AI, och de ligger ofta steget före plattformar som Coinbase.

Ett bevis på det är en av CNBC-cheferna Jason Gewirtz som fick ett telefonsamtal av en person som uppgav att han var från säkerhetsavdelningen på Coinbase.

Personen uppgav att det fanns “misstänkt aktivitet” på kontot som kunde spåras till tyska Frankfurt, genom en Iphone.

Att förvara sina tillgångar hos kryptobörsen Coinbase är förenat med viss risk. (Bild: TT)

Misstänkte kryptobrott

Jason Gewirtz misstänkte snabbt att allt inte stod rätt till.

“Jag har inte varit i Tyskland på 20 år och jag använder aldrig min mobiltelefon för att logga in på mitt Coinbase-konto”, säger han i en CNBC-artikel.

Det är enbart ett sätt som bedragare försöker få uppgifter till kryptoanvändares konton, genom att fråga efter information eller få användaren att klicka på en länk som skulle ge bedragarna tillgång till kontot.

Denna gång lyckades det inte men när cyberbrottslingar tar hjälp av AI blir det svårare att förhindra brotten.