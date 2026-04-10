En vardaglig handväskestöld visade sig dölja ett Fabergéägg värt tiotals miljoner kronor, något tjuven själv aldrig insåg.
Tjuv ville ha droger, råkade stjäla ett Fabergéägg – som nu är borta
Fabergéägg är ett vanligt byte för mästertjuvar i exempelvis deckare och tv-serier som vill komma över något extra värdefullt föremål.
Det är diamantbesatta och emaljerade påskägg som Peter Carl Fabergé och hans företag gjorde på beställning åt den ryske tsaren mellan 1885 och 1917. Totalt finns runt 50 stycken, och räknas bland det absolut bästa inom juvelerarkonsten.
Rökte på puben
Men allt är inte som en tv-serie, och alla tjuvar är inte mästare.
I London, Storbritannien, i statsdelen gick Rosie Dawson ut och rökte på puben Dog and Duck i november 2024. Enzo Conticello passade då på att stjäla hennes handväska, rapporterar The Guardian.
Väskan som sådan var värd 1 600 pund, cirka 20 000 kronor. Han tog också en Apple-laptop värd 1 500 pund, Apple AirPods, en butikskupong värd 350 pund, nycklar, tre bankkort, smink värt 200 pund, ett Mulberry-korthållare värt 150 pund och 20 pund i kontanter.
Värt 20 till 30 miljoner
Samt ett Fabergéägg och en tillhörande klocka som ägdes av hennes arbetsgivare Craft Irish Whiskey Company. Bara sju sådana set finns i världen, och när tre av dem sålts har de gått för mellan 1,5 och 2,3 miljoner pund, motsvarande mellan 20 och 30 miljoner svenska kronor.
Han kopplades till stölden efter att ha försökt använda Dawsons stulna bankkort i en närliggande butik några minuter senare. Att innehållet i väskan var värt tiotals miljoner visste dock inte tjuven om. Han bytte bort handväskan innan han blev gripen.
”Han gav väskan till någon för att köpa droger. Han var kokainberoende vid den tidpunkten”, säger hans advokat Katie Porter-Windley.
Ville tjäna enkla pengar
Att tjuven ”ville tjäna lite enkla pengar” är också åklagarens linje, och de accepterar att han inte var ute efter Fabergéägget. Ägget har inte återfunnits, och någon kompensation från tjuven söker inte heller rätten.
”Det förefaller mig osannolikt att den tilltalade är en person med medel som kan uppfylla någon av dessa specifika åklagarvägar som står till buds för oss”, säger åklagaren Julian Winship.
Hur det kommer sig att ett Fabergéägg togs med på puben framkommer inte heller hos The Guardian.
Däremot framkommer att Enzo Conticello dömdes till 27 månaders fängelse för bedrägeri och stöld.
Läs mer: Chockpriset: 285 miljoner för ett ägg
Läs mer: Här är världens dyraste ”Vinterägg”
Läs mer: Detta får du faktiskt ta från hotellrummet – och detta kostar branschen miljarder