Tjuv ville ha droger, råkade stjäla ett Fabergéägg – som nu är borta

Värt 20 till 30 miljoner

Samt ett Fabergéägg och en tillhörande klocka som ägdes av hennes arbetsgivare Craft Irish Whiskey Company. Bara sju sådana set finns i världen, och när tre av dem sålts har de gått för mellan 1,5 och 2,3 miljoner pund, motsvarande mellan 20 och 30 miljoner svenska kronor.

Han kopplades till stölden efter att ha försökt använda Dawsons stulna bankkort i en närliggande butik några minuter senare. Att innehållet i väskan var värt tiotals miljoner visste dock inte tjuven om. Han bytte bort handväskan innan han blev gripen.

”Han gav väskan till någon för att köpa droger. Han var kokainberoende vid den tidpunkten”, säger hans advokat Katie Porter-Windley.

Ville tjäna enkla pengar

ANNONS

Att tjuven ”ville tjäna lite enkla pengar” är också åklagarens linje, och de accepterar att han inte var ute efter Fabergéägget. Ägget har inte återfunnits, och någon kompensation från tjuven söker inte heller rätten.

”Det förefaller mig osannolikt att den tilltalade är en person med medel som kan uppfylla någon av dessa specifika åklagarvägar som står till buds för oss”, säger åklagaren Julian Winship.

Hur det kommer sig att ett Fabergéägg togs med på puben framkommer inte heller hos The Guardian.

Däremot framkommer att Enzo Conticello dömdes till 27 månaders fängelse för bedrägeri och stöld.

Läs mer: Chockpriset: 285 miljoner för ett ägg

Läs mer: Här är världens dyraste ”Vinterägg”

Läs mer: Detta får du faktiskt ta från hotellrummet – och detta kostar branschen miljarder