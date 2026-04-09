Tofflorna är okej. Handduken är det inte. Nya siffror visar vad gäster faktiskt stoppar ner i väskan i hotellrummet – och vad som kostar hotellbranschen över en miljard kronor varje år.
Detta får du faktiskt ta från hotellrummet – och detta kostar branschen miljarder
Alla tar något – nu vet vi exakt vad
Det börjar som en vana. En tvål. En penna. Ett par tofflor som känns som en diskret bonus.
En stor andel gäster erkänner att de tar något från hotellrummet.
Och enligt en studie baserad på över 1 200 hotellanställda är bilden ännu tydligare:
Folk tar mer än de borde.
Topplistan: detta försvinner mest
Här är hotellens verkliga huvudvärk:
• Handdukar – 88 procent av hotellpersonalen säger att de försvinner
• Badrockar – 66 procent
• Galgar – 55 procent
• Hygienartiklar – 53 procent
• Filtrar – 36 procent
• Kuddar
• Hårtorkar
• Pennor
• Tallrikar
• Fjärrkontroller
Det är inte småsaker längre. Det är inventarielistor.
Det här får du ta – utan att bli portad
Hotellen är inte orimliga.
Det som är gjort för engångsbruk är okej:
• Små tvålar och hygienartiklar
• Tepåsar och kaffe
• Pennor och block
• Engångstofflor
Det är designat för att försvinna. Bokstavligen.
Det här kostar pengar – på riktigt
Problemet är skalan.
Stölder från hotellrum kostar branschen över en miljard kronor per år – bara i USA.
En badrock kan kosta runt 500 kronor. En filt mellan 750 och 1 500 kronor. Och ändå försvinner de.
Inte av misstag. Utan av beslut.
Den lilla lögnen vi alla känner igen
“Den råkade följa med.”
Hotellpersonalen har hört det förut. Många gånger.
Sanningen är enklare: gränsen är tydlig, men frestelsen är ibland starkare.
Vad säger detta om oss
Det här är inte en fråga om regler. Det är en fråga om psykologi.
Vi vill känna att vi får något extra. Något som inte är prissatt. Något vi kan ta med oss hem.
Men tumregeln är enkel:
Får du plats med det i fickan utan att tveka – ta det.
Behöver du planera – låt bli.
Perfect Weekend Guide
Ta med hem: hygienartiklar, tofflor, pennor, te och kaffe.
Låt bli: handdukar, badrockar, filtar, elektronik och allt som känns “för bra”.
Kom ihåg: hotell märker oftast vad som saknas – och de vet vem du är.