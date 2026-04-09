Detta får du faktiskt ta från hotellrummet – och detta kostar branschen miljarder

Topplistan: detta försvinner mest

Här är hotellens verkliga huvudvärk:

• Handdukar – 88 procent av hotellpersonalen säger att de försvinner

• Badrockar – 66 procent

• Galgar – 55 procent

• Hygienartiklar – 53 procent

• Filtrar – 36 procent

Listan fortsätter:

• Kuddar

• Hårtorkar

• Pennor

• Tallrikar

• Fjärrkontroller

Det är inte småsaker längre. Det är inventarielistor.

Läs även: Här är Europas bästa stränder, och ja, ett land sopar banan med resten

Det här får du ta – utan att bli portad

Hotellen är inte orimliga.

Det som är gjort för engångsbruk är okej:

• Små tvålar och hygienartiklar

• Tepåsar och kaffe

• Pennor och block

• Engångstofflor

Det är designat för att försvinna. Bokstavligen.

Du checkar ut. Hotellet checkar din inventarielista.(Foto: TT)

Det här kostar pengar – på riktigt

Problemet är skalan.

Stölder från hotellrum kostar branschen över en miljard kronor per år – bara i USA.

En badrock kan kosta runt 500 kronor. En filt mellan 750 och 1 500 kronor. Och ändå försvinner de.

Inte av misstag. Utan av beslut.

Den lilla lögnen vi alla känner igen

“Den råkade följa med.”

Hotellpersonalen har hört det förut. Många gånger.

Sanningen är enklare: gränsen är tydlig, men frestelsen är ibland starkare.

Vad säger detta om oss

Det här är inte en fråga om regler. Det är en fråga om psykologi.

Vi vill känna att vi får något extra. Något som inte är prissatt. Något vi kan ta med oss hem.

Men tumregeln är enkel:

Får du plats med det i fickan utan att tveka – ta det.

Behöver du planera – låt bli.

Perfect Weekend Guide

Ta med hem: hygienartiklar, tofflor, pennor, te och kaffe.

Låt bli: handdukar, badrockar, filtar, elektronik och allt som känns “för bra”.

Kom ihåg: hotell märker oftast vad som saknas – och de vet vem du är.

Läs även: Nu varnas resenärer för Kanarieöarna inför 2026