Sydkoreas kamp mot klockan: Hur ska fler vilja skaffa barn?

Barnafödandet i Sydkorea ligger nu på rekordlåga 0,72 barn per kvinna, vilket är en minskning från 0,78 barn per kvinna under 2022.

Detta ligger långt under den takt på 2,1 barn per kvinna som krävs för att hålla befolkningsmängden på en stabil nivå i ett land.

I flera år har landets befolkning minskat stadigt och är nu på god väg att halveras till år 2100.

Miljarder – till ingen nytta

Sydkoreas regering har spenderat miljarder på att försöka vända den nedåtgående trenden.

Trots detta fortsätter man vara det enda av OECD-länderna där barnafödandet ligger under 1 barn per kvinna.

En av de största faktorerna bakom det låga barnafödandet är sydkoreanska kvinnors oro för arbetslivet.

