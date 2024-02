Vill Kim Jong Un ha krig?

Att det är oroligt och minst sagt lite skakigt i världen skulle nog få argumentera emot. I både Europa och mellanöstern rasar krig. Under året ska nära hälften av världens befolkning gå till vallokalerna för att rösta. Under 2023 såg vi den snabbaste ränteuppgången någonsin och en börs som åkte jojo för att avsluta året …

Kärnvapen och tester

Nordkoreas politiska förändring har kommit tillsammans med en massa vapentester och uppmaningar från Kim Jong Un om att påskynda krigsförberedelser som svar på USA:s “konfrontationsrörelser”.

Utvecklingen i det kärnvapenkapabla landet väcker internationell oro och erfarna observatörer debatterar om Kim Jong Uns avsikter.

“Vi vet inte när eller hur Kim planerar att trycka på avtryckaren, men faran ligger redan långt bortom de rutinmässiga varningarna i Washington, Seoul och Tokyo om Pyongyangs ‘provokationer'”, skrev experterna Robert Carlin och Siegfred Heckler i den Nordkorea-fokuserade publikation 38 North i januari.

De föreslår, att Nordkoreas ledare har “fattat ett strategiskt beslut att gå i krig”.

En kritisk fas

Många andra observatörer håller dock inte med, utan hävdar att Kim Jong Un är väl medveten om att alla större militära drag mot Sydkorea och USA kan påskynda hans regims fall.

Men, de uttrycker oro för risken att Nordkoreas eskalerande fientlighet kan leda till någon form av militär sammanstötning på den koreanska halvön och öka risken för en kärnvapenkonflikt.

Eul-Chul Lim, chef för North Korea Research Center vid Kyungnams Universitets Institute for Far Eastern Studies, IFES, i Seoul, anser att situationen på den koreanska halvön har gått in i en väldigt kritisk fas.

“Med tanke på den höga nivån av ömsesidig spänning finns det en möjlighet för oavsiktlig konflikt på grund av missförstånd, felbedömningar och missuppfattningar”, säger han till CNN.

Han tillägger att Kim Jong Un dock antagligen inte ser någon stor politisk eller ekonomisk fördel med krig.

Närmare Ryssland

Enligt experter är det troligt att Kim Jong Uns ökande oro drivs på när Sydkorea och USA ökar sina samordnade militärövningar.

De senaste åren har han pratat om ett kommande politiskt skifte i Sydkorea och hans tro på ett förändrat geopolitiskt klimat har fört honom närmare sin nyckelpartner Ryssland.

Kim Jong Un håller troligtvis koll på valet i USA och vill antagligen gärna se Joe Biden ersättas av Donald Trump, det skriver CNN.

