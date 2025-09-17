Svensken mitt i USA:s vaccinkrig

När Donald Trump ville ha bort Robert F Kennedy Jr, som kandiderade som oberoende till presidentposten i USA, löste han det genom att erbjuda Kennedy en hög post om Trump vann valet.

Kennedy hoppade av presidentkampanjen och fick som tack för kaffet jobbet som hälsominister i Trumps regering.

ANNONS

Sedan han blev hälsominister har vacciner stått högt på Kennedys agenda, välkänd vaccinmotståndare som han länge profilerat sig som.

Han har tagit initiativ till MAHA, Make America Healthy Again, en rörelse som hävdar att det råder en epidemi av kroniska sjukdomar i USA och att vacciner kan vara en av orsakerna till det.

RFK Jr: Inga pengar till vaccin. Dagens PS

Alla fick sparken av Kennedy

Han gav Susan Monarez, chef för US Centers for Disease Control and Prevention, CDC, sparken en månad efter hennes tillträde och sparkade i juni samtliga 17 medlemmar i en oberoende expertkommitté för vaccinfrågor.

Dessa anklagade han för att tjäna vaccinindustrin utifrån ekonomiska och sociala kopplingar till läkemedelsföretag.

Några dagar senare presenterade han åtta nya medlemmar i expertkommittén. En av dem är svenske Martin Kulldorff, född i Lund, uppvuxen i Umeå.

ANNONS

Kommittén, Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP, består av experter som ska bedöma vilka vacciner barn och vuxna i USA bör ta.

USA drar in på virusforskning – trots pandemihot. Realtid