Svensken mitt i USA:s vaccinkrig

Svensk professor mitt i USA:s vaccinkrig
Hårt ansatt hälsominister. Robert F Kennedy Jr är kontroversiell och hårt kritiserad, här inför senatens finansutskott 4 september. (Foto: J Scott Applewhite/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Han vägrade vaccinera sig mot vaccin. Och han fick sparken från Harvard. Nu sitter svenske Martin Kulldorff i USA:s högsta vaccinråd.

När Donald Trump ville ha bort Robert F Kennedy Jr, som kandiderade som oberoende till presidentposten i USA, löste han det genom att erbjuda Kennedy en hög post om Trump vann valet.

Kennedy hoppade av presidentkampanjen och fick som tack för kaffet jobbet som hälsominister i Trumps regering.

Sedan han blev hälsominister har vacciner stått högt på Kennedys agenda, välkänd vaccinmotståndare som han länge profilerat sig som.

Han har tagit initiativ till MAHA, Make America Healthy Again, en rörelse som hävdar att det råder en epidemi av kroniska sjukdomar i USA och att vacciner kan vara en av orsakerna till det.

RFK Jr: Inga pengar till vaccin. Dagens PS

Alla fick sparken av Kennedy

Han gav Susan Monarez, chef för US Centers for Disease Control and Prevention, CDC, sparken en månad efter hennes tillträde och sparkade i juni samtliga 17 medlemmar i en oberoende expertkommitté för vaccinfrågor.

Dessa anklagade han för att tjäna vaccinindustrin utifrån ekonomiska och sociala kopplingar till läkemedelsföretag.

Några dagar senare presenterade han åtta nya medlemmar i expertkommittén. En av dem är svenske Martin Kulldorff, född i Lund, uppvuxen i Umeå.

Kommittén, Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP, består av experter som ska bedöma vilka vacciner barn och vuxna i USA bör ta.

USA drar in på virusforskning – trots pandemihot. Realtid

Martin Kulldorff, svensk expert och tidigare professor vid Harvard, som nu hamnat i centrum av USA:s kontroversiella vaccinkrig. (Foto: Pressbild)
”Mest kontroversiell i USA”

Det innebär att medlemmarna befinner sig i ett kontroversiellt fokus och Kulldorff har själv kallat gruppen ”den mest kontroversiella kommittén i USA”.

Ändå tvekade han inte att ta uppdraget.

”Folkhälsan är viktig oavsett vem som styr landet”, säger han hos norska Forskning som översatt material från Forskning & framsteg.

Vad som fått Kennedy att välja Kulldorff som en av åtta experter är oklart. Kanske har händelserna vid Harvard varit en del?

2003 anställdes Martin Kulldorff som professor i medicin vid Harvard, en tjänst han fortfarande upprätthöll när pandemin bröt ut.

Harvard introducerade då idén om att stänga skolor och universitet, vilket Kulldorff såg som ett stort misstag. I stället argumenterade han för flockimmunitet av svensk modell.

”I början av pandemin hade Sverige en mycket bra strategi. De höll skolorna öppna. I många andra länder stängdes skolor, parker, butiker och annat. Detta hade mycket negativa konsekvenser för folkhälsan”, säger Kulldorff.

Utifrån sin profilerade framtoning blev Kulldorff tillsammans med tre andra experter inbjuden till Vita huset och Donald Trump i augusti 2020.

Blev själv smittad

I början av 2021 smittades Kulldorff själv och när han sedan återvände till arbetet på ett sjukhus anslutet till Harvard, krävde arbetsgivaren att han skulle vaccinera sig mot covid-19.

Det ansåg professorn själv både ovetenskapligt och oetiskt.

”Det strider mot två och ett halvt tusen års vetenskaplig kunskap. Sedan den atenska pesten år 430 före Kristus har det varit känt att de som har haft en infektion har immunitet.”

Enligt Kulldorff ledde det hela till att han senare fick sparken från Harvard.

Kulldorff förklarar sig icke vara vaccinmotståndare.

”Vacciner är en av de fyra viktigaste pelarna i folkhälsan, tillsammans med antibiotika, smärtstillande medel och sanitet”, säger han hos Forskning & framsteg.

Mässling hotar halva världen. Dagens PS

RFK Jr ger tillverkarna av huvudvärkstabletter huvudvärk. Realtid

Donald Trump, harvard, Robert F Kennedy Jr, USA, Vaccin
