Svenska narkotikahärvor skakar Finland

Till vänster: De misstänktas meddelanden om narkotikapartiet. Till höger: Polisens observationsfoto av de misstänkta.
Till vänster: De misstänktas meddelanden om narkotikapartiet. Till höger: Polisens observationsfoto av de misstänkta. (Foto: Centralkriminalpolisen)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Svenska nätverk pekas ut bakom ett av Finlands största amfetaminbeslag. Tre män med kopplingar till Sverige sitter nu häktade.

Ett nytt massbeslag av amfetamin har återigen riktat strålkastarljuset mot den gränsöverskridande narkotikahandeln mellan Sverige och Finland.

Tre män med kopplingar till Sverige har nu häktats i ett fall som Centralkriminalpolisen beskriver som en del av en växande trend.

Styrdes från Sverige

Centralkriminalpolisen har i sin färdiga förundersökning utrett en grupp som misstänks ha fört in narkotika i Finland under våren.

Gruppen ska ha styrts från Sverige och fört in omkring 300 amfetaminpaket på knappt ett kilo vardera. Vid tillslaget i april togs cirka 258 kilo amfetamin i beslag, tillsammans med 700 gram kokain och över 6 000 euro i kontanter, enligt myndighetens pressmeddelande.

En svensk man född 1968 greps på plats och misstänks ha förvarat och spridit partiet efter instruktioner från Sverige. Två andra män, födda 1985 och 1998, greps senare i Sverige och Spanien. De utlämnades till Finland och sitter nu häktade tillsammans med den första gripne.

 Amfetamin som polisen tagit i beslag. (Foto: Centralkriminalpolisen)
 Amfetamin som polisen tagit i beslag. (Foto: Centralkriminalpolisen)

Allt större beslag

Enligt Centralkriminalpolisen har de senaste årens utveckling visat att narkotikahärvor som styrs från Sverige blivit allt vanligare, och stora beslag beskrivs inte längre som något undantag.

”Antalet narkotikahärvor som styrts från Sverige har ökat. Även narkotikamängderna har ökat, eftersom beslag på över 100 kilo har blivit vardagliga. Svenskarna kommer in på marknaden med stora volymer och låga priser”, säger kriminalkommissarie Matti Rekola.

Enligt Centralkriminalpolisen misstänks mannen som greps i Finland ha förvarat och spridit narkotikapartiet enligt instruktioner från Sverige. Svenska Yle skriver att det samtidigt är en del av ett större mönster där svenska nätverk fått allt större betydelse på den finländska marknaden.

Rättegång i höst

Centralkriminalpolisen har nu slutfört sin förundersökning. Västra Nylands tingsrätt i Finland inleder förhandlingarna i slutet av oktober.

Samtliga tre män misstänks för grova narkotikabrott.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

