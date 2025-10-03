Svenska narkotikahärvor skakar Finland

Ett nytt massbeslag av amfetamin har återigen riktat strålkastarljuset mot den gränsöverskridande narkotikahandeln mellan Sverige och Finland.

Tre män med kopplingar till Sverige har nu häktats i ett fall som Centralkriminalpolisen beskriver som en del av en växande trend.

Missa inte: Oroande signaler: Gen Z inte redo för jobbet. Realtid

Styrdes från Sverige

Centralkriminalpolisen har i sin färdiga förundersökning utrett en grupp som misstänks ha fört in narkotika i Finland under våren.

Gruppen ska ha styrts från Sverige och fört in omkring 300 amfetaminpaket på knappt ett kilo vardera. Vid tillslaget i april togs cirka 258 kilo amfetamin i beslag, tillsammans med 700 gram kokain och över 6 000 euro i kontanter, enligt myndighetens pressmeddelande.

En svensk man född 1968 greps på plats och misstänks ha förvarat och spridit partiet efter instruktioner från Sverige. Två andra män, födda 1985 och 1998, greps senare i Sverige och Spanien. De utlämnades till Finland och sitter nu häktade tillsammans med den första gripne.

Amfetamin som polisen tagit i beslag. (Foto: Centralkriminalpolisen)

Läs också: Kina stryper nordiska aktörer. Dagens PS

ANNONS