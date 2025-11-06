Nya avslöjanden visar hur sociala medier blivit arena för handel med kvinnors kroppar, och i vissa fall även barn. Den oreglerade marknaden för surrogatmammor väcker tunga etiska och juridiska frågor i hela Europa.
Surrogatmammor säljs på Facebook – och ibland barn
En ny granskning från Svenska Yle visar hur en global, oreglerad marknad för surrogatmödraskap växer fram i det tysta, mitt i sociala medier.
I slutna Facebook-grupper erbjuder kvinnor från låginkomstländer att bära barn åt familjer i väst, ofta till kraftigt pressade priser.
“Vi såg kvinnor som desperat försöker hitta uppdragsgivare och västerländska par som försöker pruta på kostnaden”, säger en av Yles reportrar bakom granskningen.
Läs även: Sociala medier-förbudet splittrar: "En trubbig lösning"
Prispress och risk för människohandel
Svenska Yles reportrar kunde i egna tester pruta på priset för ett surrogatarrangemang med flera tusen euro vilket visar på hur oreglerad marknaden är.
Medan agenturer i exempelvis Ukraina och Georgien tar upp till 200 000 euro, erbjuder kvinnor i Facebook-grupper samma tjänst för under 20 000 euro.
Enligt La Strada International utnyttjar mellanhänder ofta kvinnors ekonomiska utsatthet och okunskap om juridiska konsekvenser.
Organisationen beskriver fenomenet som: “En form av exploatering som närmar sig människohandel” .
I Svenska Yles granskning framkommer även fall där små barn erbjuds till försäljning i samma forum, bland annat en tvååring som annonserades som “adoption mot betalning”.
Liknande fall har uppmärksammats globalt. En rapport från Global Shepherds Malaysia beskriver hur “black-market babies” säljs via sociala medier i Sydostasien, ofta med mellanhänder som låtsas vara adoptionsrådgivare.
EU varnar – men regler saknas
Enligt EU-parlamentets forskningsenhet, (EPRS), erkänns nu exploateringen av surrogatmammor som en möjlig form av människohandel, men medlemsländerna har olika lagstiftning och mycket få har tydliga straffrättsliga regler kring kommersiellt surrogatmödraskap.
Samtidigt påpekar UNICEF att barn som föds genom illegala eller oreglerade surrogatarrangemang riskerar att sakna juridisk identitet och medborgarskap, vilket öppnar för nya former av exploatering.
Surrogatmammor: En växande global handel
Flera experter pekar på att digitalisering, fattigdom och fertilitetsturism tillsammans skapat en ny marknad där gränsen mellan hjälp och handel blivit allt suddigare.
Samtidigt visar akademiska studier, bland annat från Scielo Mexico, att kvinnor från landsbygden ofta ser surrogatmödraskap som enda vägen ur fattigdom, trots att de sällan får tillgång till medicinsk vård eller juridiskt stöd.
I Finland är surrogatmödraskap förbjudet inom landet, men tillåtet att anlita utländska surrogater. Myndigheterna saknar dock insyn i privata avtal som görs via sociala medier.
Den svenska rättsordningen är liknande. Kommersiellt surrogatmödraskap är förbjudet, men barn som föds genom surrogatarrangemang utomlands erkänns ofta efter hand.
Det som började som en “hjälp till barnlösa” har blivit en global miljardindustri utan reglering.
Kvinnor tar de största riskerna, barnen betalar priset.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
