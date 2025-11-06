Surrogatmammor säljs på Facebook – och ibland barn

En ny granskning från Svenska Yle visar hur en global, oreglerad marknad för surrogatmödraskap växer fram i det tysta, mitt i sociala medier.

I slutna Facebook-grupper erbjuder kvinnor från låginkomstländer att bära barn åt familjer i väst, ofta till kraftigt pressade priser.

“Vi såg kvinnor som desperat försöker hitta uppdragsgivare och västerländska par som försöker pruta på kostnaden”, säger en av Yles reportrar bakom granskningen.

Prispress och risk för människohandel

Svenska Yles reportrar kunde i egna tester pruta på priset för ett surrogatarrangemang med flera tusen euro vilket visar på hur oreglerad marknaden är.

Medan agenturer i exempelvis Ukraina och Georgien tar upp till 200 000 euro, erbjuder kvinnor i Facebook-grupper samma tjänst för under 20 000 euro.

Enligt La Strada International utnyttjar mellanhänder ofta kvinnors ekonomiska utsatthet och okunskap om juridiska konsekvenser.

Organisationen beskriver fenomenet som: “En form av exploatering som närmar sig människohandel” .

På bilden syns två personer i Kina som misstänks för trafficking. De säger att de köpte barnen av en kvinna i Hainan, Kina. (Foto: AP/TT)

I Svenska Yles granskning framkommer även fall där små barn erbjuds till försäljning i samma forum, bland annat en tvååring som annonserades som “adoption mot betalning”.

Liknande fall har uppmärksammats globalt. En rapport från Global Shepherds Malaysia beskriver hur “black-market babies” säljs via sociala medier i Sydostasien, ofta med mellanhänder som låtsas vara adoptionsrådgivare.