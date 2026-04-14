Ryssland försöker värva studenter för att kunna fortsätta att hålla kriget igång i Ukraina. Det är den senaste taktiken när soldater fortsätter att dö.
Studenter med skulder lockas till fronten i Ukraina
Ryska universitet används i allt större utsträckning som plattformar för militär rekrytering, visar en ny granskning.
Den här gången handlar det om landets universitet. Studenter vittnar nämligen om ett omfattande tryck att ansluta sig till landets nya drönarstyrkor.
Det är en utveckling som speglar växande utmaningar för Kreml att kunna ha tillräckligt många soldater i kriget i Ukraina.
Lockas med pengar
Enligt studenter som kontaktat CNN har kampanjen intensifierats under året. Rekryteringen riktar sig särskilt till unga, med budskap som kopplar datorspelande till färdigheter som drönaroperatör.
Universitet sprider reklamfilmer, håller föreläsningar med militärer och sätter upp affischer på campus.
Lockbetet är tydligt: korta kontrakt på ett år, tjänstgöring långt från fronten och höga ekonomiska ersättningar.
Men jurister och experter varnar för att erbjudandena kan vara vilseledande. Kontrakt riskerar att bli tills vidare, och det finns inga garantier för placering bort från stridszoner.
Sätts press på studenter
Samtidigt beskriver studenter hur rekryteringen ibland sker under tvångsliknande former. Personer med studieskulder eller risk att bli underkända uppges särskilt utsatta.
I vissa fall ska studenter ha hotats med avstängning eller utvisning från utbildningen om de inte skriver på kontrakt.
En student berättar att en stor del av kurskamraterna kallades till möten där de uppmanades att gå med i militären för att ”lösa” sina akademiska problem.
Andra vittnar om förkortade deadlines och riktade samtal till psykiskt sårbara studenter.
Behöver nya soldater
Totalt uppges över 260 universitet och högskolor vara involverade i kampanjen, enligt den oberoende ryska studentplattformen Groza. Bland dessa finns flera av landets mest prestigefyllda lärosäten.
Bakgrunden är ett ökande behov av soldater. Enligt västerländska bedömningar överstiger ryska förluster i Ukraina nyrekryteringen.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har hävdat att Ryssland under 2026 förlorat fler soldater än man lyckats rekrytera.
”Varje år är läskigare”
Kreml har tidigare undvikit en ny omfattande mobilisering efter den impopulära inkallelsen 2022. Den nuvarande strategin tycks i stället bygga på ekonomiska incitament och mer indirekta påtryckningar.
Men att rikta in sig på studenter kan få politiska konsekvenser. Universiteten har traditionellt setts som en frizon från militärtjänst, och flera studenter beskriver en växande känsla av otrygghet.
”Varje år känns läskigare än det förra”, säger en student till CNN.
