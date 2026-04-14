Studenter med skulder lockas till fronten i Ukraina

Sätts press på studenter

Samtidigt beskriver studenter hur rekryteringen ibland sker under tvångsliknande former. Personer med studieskulder eller risk att bli underkända uppges särskilt utsatta.

I vissa fall ska studenter ha hotats med avstängning eller utvisning från utbildningen om de inte skriver på kontrakt.

En student berättar att en stor del av kurskamraterna kallades till möten där de uppmanades att gå med i militären för att ”lösa” sina akademiska problem.

Andra vittnar om förkortade deadlines och riktade samtal till psykiskt sårbara studenter.

Totalt uppges över 260 universitet och högskolor vara involverade i kampanjen, enligt den oberoende ryska studentplattformen Groza. Bland dessa finns flera av landets mest prestigefyllda lärosäten.

Bakgrunden är ett ökande behov av soldater. Enligt västerländska bedömningar överstiger ryska förluster i Ukraina nyrekryteringen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har hävdat att Ryssland under 2026 förlorat fler soldater än man lyckats rekrytera.

”Varje år är läskigare”

Kreml har tidigare undvikit en ny omfattande mobilisering efter den impopulära inkallelsen 2022. Den nuvarande strategin tycks i stället bygga på ekonomiska incitament och mer indirekta påtryckningar.

Men att rikta in sig på studenter kan få politiska konsekvenser. Universiteten har traditionellt setts som en frizon från militärtjänst, och flera studenter beskriver en växande känsla av otrygghet.

”Varje år känns läskigare än det förra”, säger en student till CNN.

