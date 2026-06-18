En kraftig minskning av antalet hemlösa ses nu som en stor framgång i den amerikanska staden Denver. Det får andra städer att titta nyfiket.
Staden utlyste nödläge på grund av hemlösa – nu har allt förändrats
Många amerikanska storstäder fortfarande brottas med växande hemlöshet.
Men en stad pekas allt oftare ut som ett ovanligt framgångsexempel: Denver.
På bara tre år har antalet människor som lever på stadens gator minskat kraftigt, samtidigt som tältläger som tidigare dominerade delar av stadskärnan i stort sett har försvunnit.
Utlyste nödläge
Hemlösheten är fortsatt ett av USA mest omdiskuterade samhällsproblem. Trots att antalet hemlösa nationellt minskade något mellan 2024 och 2025 är nivån fortfarande betydligt högre än före pandemin.
När Mike Johnston tillträdde som borgmästare i Denver 2023 levde närmare 1 500 personer på stadens gator. Han utlyste då nödläge för att hantera situationen.
Sedan dess har antalet människor som sover utomhus minskat med 64 procent. Mellan 2025 och 2026 föll även det totala antalet hemlösa i staden med omkring 12 procent, skriver The Economist.
En viktig förklaring, menar experter, är omfattande investeringar i tillfälliga boenden.
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Byggt mindre hus
Med hjälp av federala medel från Joe Bidens stimulanspaket efter pandemin har Denver köpt hotell och byggt små bostadsområden med så kallade tiny homes.
Satsningarna har skapat omkring 1 000 nya platser för människor utan bostad.
Staden har samtidigt försökt kombinera tak över huvudet med socialt stöd.
På boendena finns personal som hjälper de boende med identitetshandlingar, bidragsansökningar, arbete och vägen vidare till permanent boende.
Målet har varit att få hela tältläger att flytta inomhus samtidigt i stället för att hantera individer en och en.
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Väckt uppmärksamhet nationellt
När ett område väl tömts på tält har staden också upprätthållit förbud mot ny camping på platsen.
Myndigheterna följer löpande rapporter om nya läger och skickar snabbt ut personal för att erbjuda hjälp och boende innan nya bosättningar växer fram.
Trots framgångarna återstår betydande problem. En stor andel av dem som lämnar stadens boenden hamnar senare i fängelse, tillbaka på gatan eller avlider. Dessutom råder fortsatt brist på permanenta bostäder.
Ändå har Denvers modell väckt intresse runt om i USA. Flera borgmästare har redan kontaktat staden för att studera metoden närmare i hopp om att kunna använda liknande lösningar på hemmaplan.
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