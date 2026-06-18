Staden utlyste nödläge på grund av hemlösa – nu har allt förändrats

På bara tre år har antalet människor som lever på stadens gator minskat kraftigt, samtidigt som tältläger som tidigare dominerade delar av stadskärnan i stort sett har försvunnit.

Utlyste nödläge

Hemlösheten är fortsatt ett av USA mest omdiskuterade samhällsproblem. Trots att antalet hemlösa nationellt minskade något mellan 2024 och 2025 är nivån fortfarande betydligt högre än före pandemin.

När Mike Johnston tillträdde som borgmästare i Denver 2023 levde närmare 1 500 personer på stadens gator. Han utlyste då nödläge för att hantera situationen.

Sedan dess har antalet människor som sover utomhus minskat med 64 procent. Mellan 2025 och 2026 föll även det totala antalet hemlösa i staden med omkring 12 procent, skriver The Economist.

En viktig förklaring, menar experter, är omfattande investeringar i tillfälliga boenden.

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