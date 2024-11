USA: Tjäna 1,2 miljoner – annars blir du hemlös

Privatekonomi

Nu ökar inbrotten – så stoppar du tjuven

Höstmörkret kryper på och med det ökar också risken för inbrott. Så här skyddar du hemmet under årets mörkaste månader. Nu är det tjuvarnas säsong. Enligt BRÅ har inbrotten en tendens att öka under under de mörkare månaderna kring november. Därför är det nu hög tid för både bostadsrättsägare och föreningar att se över säkerheten. …