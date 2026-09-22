AI tar enklare it-jobb – ”ersätter de juniora”

Det är definitivt ett teknikskifte som är på väg att ske, säger chefsekonom Patrick Joyce.

Den tydligt ökade produktionen inom kommunikations- och it-sektorn var i början förmodligen en upphämtning efter några svaga år. Men därefter talar det mesta för att det är nu AI och modeller som Claude börjar ersätta en del jobb, enligt Almegas kvartalsvisa barometer om hur det går i tjänstesektorn.

De kan ersätta juniora programmerare, de enklare delarna av jobbet i mjukvaruutveckling.

Det behöver inte betyda att de har blivit av med jobben. Men unga personer med enklare it-utbildningar kan ha det tuffare att komma in på arbetsmarknaden.

Det handlar snarare om att de här nya jobben som borde ha skapats, inte har gjort det, säger han.

Hans råd för unga med olika typer av it-jobb i sikte, är att bredda sin utbildning, kanske spetsa till den.

Om man i stället har tänkt, jag vill ha en kortare yrkesutbildning och jag vill börja jobba ganska snart. Då kanske man ska undvika det här fältet och sikta mer på ett praktiskt yrke, säger Patrick Joyce.