Skottlossning under Trumps galamiddag – detta har hänt

Detta vet vi om händelsen så här långt:

Flera skott avlossades inne på hotellet där hundratals gäster befann sig, bland annat Donald Trump, hans hustru Melania Trump, vice president JD Vance samt ett stort antal journalister. Människor dök ner under bord i scener som beskrivs som kaotiska. Skottlossningen ska dock inte ha inträffat i samma rum som där middagen hölls.

Den misstänkte skytten uppges ha gripits efter händelsen. Enligt Trump rusade denne genom en säkerhetskontroll. På en övervakningsfilm som släppts efter händelsen syns en man springa mot en säkerhetskontroll i byggnaden, samtidigt som han passerar flera människor. Presidenten säger att han ”antar” att han var målet för attacken.

En polis blev skjuten i samband med händelsen. Personen sköts i sin skottsäkra väst och väntas vara okej.

Polisen tror att den misstänkte skytten var gäst på hotellet där galamiddagen hölls. Han bar två skjutvapen och flera knivar, uppger polisen. På måndag kommer han att ställas inför rätta och kommer att anklagas för att ha använt ett skjutvapen under ett våldsbrott. Mannen är 31 år och hemmahörande i Kalifornien och uppges vara lärare, enligt amerikanska medier. Av presidenten beskrivs han som en förmodad ensamvarg.

Gärningsmannens motiv är i nuläget oklart.

Den årliga middagen för journalister som arbetar i Vita huset kallas officiellt White House Correspondents Association Dinner och organiseras av White House Correspondents Association (WHCA).

Middagen har hållits sedan 1920. Den förste president som deltog var Calvin Coolidge 1924. Den sittande presidenten brukar delta, men Donald Trump har tidigare bojkottat middagen. Årets middag var den första där Trump närvarade. Även Hollywoodkändisar, som regissörer, komiker och skådespelare, brukar finnas med bland gästerna.