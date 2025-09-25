Världens tredje största oljeproducent, Ryssland, besväras otroligt nog av en brist på bränsle. Orsaken är Ukrainas riktade attacker mot oljeindustrin.
Bränslebrist och exportförbud för Ryssland efter Ukrainas attacker
Smällar i ryska oljeindustrin hör i dag till vardagen och Ryssland känner definitivt av effekterna av Ukrainas strategi. Dels genom attacker långt bortom den ukrainska frontlinjen men nu också med hjälp av vattenbaserade drönare, rapporterar SVT.
“Ukrainska havsgående drönare attackerade tidigare i veckan oljehamnarna i Novorossijsk och Tuapse på den ryska Svartahavskusten. Det uppger en källa inom underrättelsetjänsten för Reuters på torsdagen”, skriver SVT.
Drönarna ska bland annat ha orsakat skador som innebar stopp för pipelineföretaget Transnefts pumpanläggningar.
Bränslebrist och exportförbud
Rysslands bränslekris förvärras när omkring hälften av bensinstationerna i det ockuperade Krim och Sevastopol har stoppat bensinförsäljningen. Situationen beskrivs som särskilt akut på halvön, men bränslebristen märks även i andra regioner, rapporterar Kyiv Independent.
Enligt vice premiärminister Aleksandr Novak förlängs exportförbudet på bensin året ut, samtidigt som ett stopp införts för dieselexport från aktörer som inte själva producerar. Bakgrunden är bland annat ukrainska drönarattacker som slagit mot minst 16 av Rysslands 38 raffinaderier sedan augusti.
Attackerna har pressat ned ryska dieselexporter till den lägsta nivån sedan 2020 och tvingat Moskva till hårda åtgärder. Ukrainas regering uppmanar väst att skärpa sanktionerna mot rysk energi, medan USA:s president Donald Trump kräver att EU minskar sitt beroende av rysk import.
Träff i Ryssland – 140 mil från fronten
En ukrainsk drönare slog på för några veckor ner i ett av Rysslands största oljeraffinaderier, uppger lokala myndigheter. Händelsen inträffade i Ufa, Bashkortostan, drygt 1 400 kilometer från frontlinjen, och orsakade brand och mindre skador.
Videor i sociala medier visar hur en drönare närmar sig anläggningen innan den exploderar i ett eldklot.
“Idag utsattes Bashnefts anläggning för en terroristattack av drönare av flygplanstyp,” skrev Bashkortostans ledare Radiy Khabirov på Telegram. Han uppgav att en drönare träffade anläggningen medan en annan sköts ner.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Bränslebrist och exportförbud för Ryssland efter Ukrainas attacker
Världens tredje största oljeproducent, Ryssland, besväras otroligt nog av en brist på bränsle. Orsaken är Ukrainas riktade attacker mot oljeindustrin.
