Norrmännen är kända för tre saker: olja, skidåkning och sitt kopiösa drickande av kaffe. Fyra koppar om dagen är snittet enligt Norsk Kaffeinformation. Men nu riskerar en av dessa koppar att bli den sista.
Se upp för farligt kaffe i Norge
Mest läst i kategorin
Maffian bakom 80 procent av kokainet – nu i Sverige
En expert varnar för att världens farligaste maffia redan har nätverk i Sverige – och ser landet som ett högintressant mål. Det handlar om ’Ndrangheta, maffian som pekas ut som världens mäktigaste och farligaste. Organisationen styr större delen av Europas kokainhandel och omsätter över 600 miljarder kronor om året. Enligt experten har den redan inflytande …
Trump hyllas i ryska medier – men Ryssland vill ha garantier
Donald Trump får positiva rubriker i ryska medier efter toppmötet i Vita huset. Men Moskva betonar att freden kräver egna säkerhetsgarantier. Rysk press beskriver mötet som en framgång för Rysslands president Vladimir Putin. Kommentatorer applåderar Donald Trumps kursändring, men utrikesminister Sergej Lavrov betonade att freden kräver säkerhetsgarantier för Ryssland. Missa inte: Fastighetsskatt – här är …
Trump: "Jag vill komma till himlen"
USA:s president kopplar nu sin strävan till fred i Ukraina till ett mer personligt, andligt mål. Donald Trump vill komma till himlen. USA:s allt märkligare president, Donald Trump, kopplar nu sin strävan efter fred i Ukraina till sina personliga, andliga mål. Det gör Trump i en intervju med Fox News, som Kyiv Independent citerar. ”Om …
Spanien utlyser katastrofområden: “Svåra timmar framför oss”
Spanien drabbas just nu av några av de värsta skogsbränderna i landets moderna historia. Bränderna har redan förstört över 382 000 hektar – motsvarande två gånger Londons yta. Flera spanska regioner väntas snart klassas som katastrofområden, rapporterar Financial Times. Premiärminister Pedro Sánchez säger att det är avgörande att inte underskatta situationen: ”Låt oss inte vara …
Räntan oförändrad men storbanken tror på sänkning om 34 dagar
Alla experter var överens. Riksbanken sänker inte den svenska räntan i augusti. Och så blev också dagens besked från Riksbankschef Erik Thedéen. Men Handelsbanken tror fortsatt att räntan kan sänkas igen vid nästa möte den 23 september även om de börjar bli allt mer ensamma om den vyn. Läs även: Börsexpertens köpråd: Ser 25 procents …
Kaffet blev för starkt
Det norska Livsmedelsverket, Mattilsynet, har beordrat återkallelse av det populära specialkaffet Kamwenja. Skälet? Tester visade spår av klorpyrifos, ett bekämpningsmedel som är så giftigt att EU förbjudit det helt och hållet. Det är med andra ord inte bara espresson som ger dig skakiga händer.
Produkten, som importerats från Kenya, har sålts i 250-grams och 1-kilos påsar via nätbutiken Lippe.no. Om du råkar ha en påse hemma gäller bara ett råd: kasta den. Helst innan du häller upp nästa kopp.
Därför kan sushi sabba ditt blodsocker mer än tårta
Sushi och thaimat har länge haft hälsostämpel i Sverige. Men nya blodsockermätningar visar att den såsdränkta laxrullen kan få kurvan att skjuta i höjden.
Från kaffe till livsfara
Symtomen vid akut exponering är inte direkt vad du vill uppleva på en fikarast: huvudvärk, dimsyn, svettningar, kramper och i värsta fall – ja, låt oss säga att du aldrig mer behöver fundera på koffeinfria alternativ. Ännu värre är den långsiktiga risken: forskning visar att låga doser över tid kan påverka barns utveckling, IQ och öka risken för ADHD.
Kort sagt – det här är kaffe du inte vill bjuda svärmor på, hur mycket du än längtar efter en ursäkt att slippa nästa jul i Oslo.
Norge tar det på allvar
Mattilsynet har dragit tillbaka samtliga förpackningar och uppmanar konsumenter att returnera dem till säljaren. – Vi tar detta på största allvar, säger myndigheten.
Så till alla kaffesugna nordbor: den här gången är det faktiskt säkrare att dricka kokkaffe på en fjällstation än att klicka hem specialkaffe på nätet.
Källa: Mattilsynet, Norsk Kaffeinformation
Läs även: Semesterresor och mat lyfter inflationen
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
SJ riskerar att läxas upp i granskning
Statens Järnvägar, SJ, hamnar under Konsumentverkets lupp. Bakgrunden är bolagets upprepade förseningar. Sveriges Radio berättar att SJ har framför sig en granskning från Konsumentverket och att orsaken är anmälningar om hur kunder behandlas i samband med stora tågförseningar. Konsumentverket kräver i ett brev till SJ svar på hur beredskapen ser ut när tågen inte kommer …
Tesla säljer blinkersspak som tillval – för 4000 kronor
Efter en kontroversiell designförändring som väckte starka reaktioner, erbjuder nu Tesla en lösning. Men det är inte gratis, och det är inte tillgängligt för alla, vilket skapar en stor frustration bland kunderna. När Tesla lanserade sin uppdaterade Model 3 i slutet av 2023, känd som "Project Highland", kom den med en rad förbättringar som bättre …
Spår ny "guldrusch" med stablecoins som draglok
Enligt både Goldman Sachs och USA:s finansminister Scott Bessent hägrar en guldrusch värd biljoner dollar för stablecoins, skriver Financial Times. Efterfrågan på statsobligationer förväntas öka med stablecoins, som får stöd av den amerikanska dollarn och statsobligationer. Den nu aktuella prognosen om rallyt vilar på nya regleringar och den potential som vissa bedömare anser att det …
Se upp för farligt kaffe i Norge
Norrmännen är kända för tre saker: olja, skidåkning och sitt kopiösa drickande av kaffe. Fyra koppar om dagen är snittet enligt Norsk Kaffeinformation. Men nu riskerar en av dessa koppar att bli den sista. Kaffet blev för starkt Det norska Livsmedelsverket, Mattilsynet, har beordrat återkallelse av det populära specialkaffet Kamwenja. Skälet? Tester visade spår av …
Fripassagerare avslöjad på Norwegian-flyg
Strax före klockan 19 i söndags fick polisen ett samtal om en "besvärlig passagerare" ombord på ett Norwegian-plan. När planet landade på Gardermoen väntade polisen med ID-kontroll. Problemet: mannen hade inga handlingar alls. Enligt polisens loggbok handlar det om en 22-årig man från Afghanistan, med lagligt uppehållstillstånd i Norge, som helt enkelt smugit sig ombord …